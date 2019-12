Die Anspannung war nicht zu verstecken, als der Nachwuchs des Turnerbunds Löffingen vor den vollbesetzten Rängen der Dreifeldhalle sein Können demonstrierte. Insgesamt neun Gruppen der Turner und Leichtathleten hatten wochenlang für ihren vorweihnachtlichen Auftritt geübt und gaben vor den Augen der Familienangehörigen und Gästen ihr Bestes.

Oliver Gänsler eröffnete die Nachmittagsveranstaltung mit der Eltern- und Kind-Gruppe. An den Händen von Mutter oder Vater konnten von den Jüngsten schon einfache Bewegungsaufgaben bewältigt werden. Priska Zemann betreute die nächstältere Gruppe der Vier- und Fünfjährigen, die schon einfache Turnelemente in ihren Auftritt einpackten. Marie-Luise Hoff, die in den letzten Jahren zu den Leistungsträgerinnen im Kunstturnbereich zählte, vermittelte ihr Können an die Mädchen der Förderstufe 4. Nicht ganz einfache turnerische Bewegungsfolgen konnten mit spielerischer Leichtigkeit vorgetragen werden.

Die Minis der Leichtathleten unter der Leitung von Helena Scherer, ihrer Tochter Lea sowie Michael Schneider liefen und sprangen an verschiedenen kleinen Stationen und zeigten dabei Ausschnitte aus dem vielseitigen Trainingsprogramm dieser Altersklasse von sechs bis acht Jahren. Mädchen und Jungs der eher breitensportlich orientierten Gruppe von Anja Benz bereicherte ihre Vorführung mit tänzerischen Einlagen zu flotten Rhythmen. Sprünge am langen Seil stellten für die Startergruppe der Leichtathleten kein Problem dar. Auch sie schlossen ihre Vorführung unter der Leitung von Kerstin Straetker-Vogt, Rudi Straetker und Rosi Burger mit einem gefälligen Tanz ab.

Eine Folge von Sprüngen und Überschlägen verriet so manches Talent bei den Mädchen der Förderstufe 3 unter der Regie von Jenny Isele. Wie nicht anders zu erwarten war schloss ihr Auftritt mit einigen sehenswerten Pyramiden, die mit viel Beifall quittiert wurden. Die nächst ältere Fördergruppe unter der Leitung von Vanessa Wolf überzeugte ebenfalls mit Elementen des Bodenturnens und gestaltete ihre Choreografie mit Hilfe von einzelnen Kastenteilen.

„Leben in die Bude“ brachten die Nachwuchsturner der Wettkampfgemeinschaft. Bei fetzigen Rhythmen spulten die Schüler an der Luftkissenbahn ein Feuerwerk an Saltis, Schrauben und Überschlägen ab. Die Trainer um Timo Zemann und Rainer Wehrle flankierten die Show mit Einlagen am Pilz, einem attraktiven Hilfsmittel für die schwierigen Übungen am Seitpferd.