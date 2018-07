„Vier Freunde auf dem Weg nach oben“, so könnte man die sportliche Herausforderung beschreiben, der sich das Löffinger Team Ghetto Sport gestellt hat: Marino Russo, Sandro Gnädinger, Jonas Ganter und Dominik Dresel hatten sich zum Red Bull 400-Lauf an der Hochfirstschanze angemeldet. Nur der 21-jährige Marion Russo hatte Erfahrungen, war er doch vor zwei Jahren spontan für einen erkrankten Freund eingesprungen. Schnell überzeugte er seine Fußballkollegen, zwei spielen beim SV Göschweiler, zwei beim FC Reiselfingen, sich dieser sportlichen Herausforderung zu stellen.

War Mario Russo bei seiner Premiere noch ganz unvorbereitet eingestiegen, hatten sich die vier Löffinger Freunde nun gut vorbereitet. Mehrmals waren sie in Neustadt, um an der Schanze selbst zu trainieren, dazu kamen Rad- und Lauftrainings und natürlich der Fußballsport. "Am Ende schafften es die vier Löffinger Jungs im Alter zwischen 20 und 23 Jahren auf Rang sechs und waren erstmals etwas enttäuscht", erzählt Mutter Russo, die mit vor Ort war.

Nicht nur sie ist der Meinung, dies sei völlig unbegründet, denn was die Teilnehmer beim Lauf die Schanze hinauf geleistet haben, ist enorm. Nicht umsonst wird dieser Lauf als härtester 400-Meter-Lauf bezeichnet. "Die körperliche Herausforderung ist enorm, das geht nicht nur in die Waden, sondern da schnellt auch der Blutdruck schnell in die Höhe", sagt Mario Russo.

Nach der ersten Enttäuschung, so erzählen die vier Sportler, wurde trotzdem ordentlich gefeiert.

Die vier Löffinger Bergsprint-Helden werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mit dabei sein, wenn es gilt, die Schanze zu erklimmen. Dabei müssen 140 Höhenmeter bei einer Steigung von 35 Grad bewältigt werden.

Am Ende gab es nur Sieger. "Hut ab vor jedem, der sich einer solchen sportlichen Herausforderung stellt", war immer wieder aus den Reihen der Zuschauer zu hören. Insgesamt stellten sich 1300 Extremsportler dieser Herausforderung an der Hochfirstschanze.

