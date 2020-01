Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Trachtenkapelle Göschweiler. Schon seit Jahren wird den Kindern und Jugendlichen in der Ausbildung und beim Jugendblasorchester eine Plattform gegeben. Nun stellten sich die Zöglinge der Öffentlichkeit vor und präsentierten im Probelokal ihr Können. Zu Beginn waren die Jüngsten im Verein an der Reihe, die Block-Flötengruppe, die von Antonia Winterhalder geleitet wird. Dann kamen die Zöglinge Marlon Scherer, Olivia Ganter, Pius Bartler, Luisa Hogg, Lars Vogt und Carolin Wiehl an die Reihe. Sie werden je nach Instrument von Lea Bölle, Martin Sedlak, Ewald Mayer, Hanna Ebner und Antonia Winterhalder ausgebildet. Insgesamt, so informiert Hanna Ebner, werden im Verein elf Zöglinge ausgebildet. Sieben von ihnen stellen sich demnächst dem Leistungsabzeichen in Bronze, was ihnen dann die Tür zur Trachtenkapelle öffnet.

Mit derzeit 30 aktiven Musikern ist die Bläserjugend Kapelle gut besetzt, wie die beiden Vorsitzenden Hanna Ebner und Larissa Hensler informierten. Nach vielen Jahren hat bekanntlich Jens Heringshausen den Taktstock bei der Bläserjugend niedergelegt, um sich zu verändern. „Er hat bei uns große Spuren hinterlassen“, so Hanna Ebner. Derzeit ist die Bläserjugend noch auf der Suche nach einem neuen Dirigenten. Entschieden haben die Vorsitzenden Hanna Ebner und Larissa Hensler, sich nicht mehr für eine Wiederwahl bei der Hauptversammlung am 14. Februar zur Verfügung zu stellen. Doch sie gehen nicht, ohne für eine Nachfolge gesorgt zu haben. Sich zur Wahl stellen wollen sich Lea Bölle als Vorsitzende, Nadine Dresel als Stellvertreterin, Lena Mayer als Schriftführerin und Paulina Spindler und Maya Bölle als neue Beisitzer.

Nach dem Zöglingsvorspiel wurden der Nachwuchs und die Gäste von den Ausbildern und der Bläserjugend noch zu Kuchen und Getränken in den Landfrauenraum eingeladen.