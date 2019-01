von SK

Das Trio wurden am Samstag kurz nach 22.30 Uhr beim Bahnhof in Löffingen von einer Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt kontrolliert. Bei der Durchsuchung bei einem 14-jährigen polizeibekannten Jugendlichen drei Minigriptütchen mit Marihuana in geringer Menge, diverse rezeptpflichtige Tabletten, eine Ecstasy-Tablette und auch eine Feinwaage mit Restanhaftungen einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz aufgefunden. Der 14-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und später auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt seinem Vater übergeben.

Die beiden anderen 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen kommentierten den Abtransport des 14-Jährigen mit beleidigenden Kraftausdrücken gegenüber den Beamten. "Gegen sie wird auch ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet", informierte ein Polizeisprecher.