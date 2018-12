Die Stadt Löffingen feiert 2019 ihren 1200. Geburtstag. Das Jahresprogramm könnte nicht vielfältiger und abwechslungsreicher sein. Doch nun hat die Stadt zusammen mit Fotografin Sabine Hofmann einen Jubiläumskalender heraus gebracht, der durch wunderbare Impressionen aus Löffingen und der Region besticht, und dessen kompletter Erlös der Kinderkrebsklinik zu Gute kommt. Der Fotokalender lässt das Jubiläums-Städtle in einem besonderen Lichte erscheinen. Fotografische Blickpunkte, beeindruckende Einblicke oder neue Perspektiven, welche Löffingen zeigen.

Mit der Kamera festgehalten hat Sabine Hofmann auch die Wutachschlucht und die Gauchachschlucht, und so manche andere Impression in und um Löffingen. Freuen dürfen sich nicht nur die Jubiläumskalenderbesitzer sondern auch die Kinderkrebsklinik "Station von Pfaundler" in Freiburg.

Botschafterin krebskranker Kinder

Die Löffinger Fotografin Sabine Hofmann ist seit vielen Jahren eine Botschafterin krebskranker Kinder. Seit vielen Jahren sammelt sie das ganze Jahr über Geld für die krebskranken Kinder in Freiburg. Angefangen hat alles vor vielen, vielen Jahren als sie im Gewölbekeller von Klaus Benitz eine Ausstellung hatte. Der Gedanke an die Krankheit der Kinder, welche die ganze Familie in Mitleidenschaft zieht und meist auch noch eine finanzielle Belastung bedeutet, ließ sie nicht mehr los. Sie wollte nur helfen und setzte sich mit der Kinderkrebsklinik in Freiburg in Verbindung. Seither engagiert sie sich bei verschiedenen Aktionen.

Nun hat Sabine Hofmann zusammen mit Löffingens Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke den Jubiläumskalender für diesen sozialen Zweck ins Leben gerufen. Der komplette Erlös kommt "der Station von Pfaundler" zu Gute. Hier werden Kinder und Jugendliche betreut, die an einer Krebserkrankung leiden. Großen Wert wird auf eine angenehme und freundliche Atmosphäre gelegt, in der trotz vieler Sorgen auch das Lachen dazugehört. Mit dem Erlös des Kalenders wird ein Wochenende am Bodensee finanziert. Hier sollen die Kinder ordentlich Spaß und Freude haben, gleichzeitig wird Kraft und Mut gesammelt, um die Therapien zu meistern.

Der Kalender kostet 8,50 Euro

Die Fotokalender können für 8,50 Euro beim Blumenladen, Bioecke, Autohaus Laufer, Bistro Knopfloch, Metzgerei Butsch, Schreibwaren Hauser, Tourist-Information, Zigarren Vogt und bei Sabine Hofmann erworben werden.