Ein weiterer akustischer Genuss steht am Samstag, 2. November, im Jubiläumskalender zum Festjahr 1200 Jahre Löffingen auf dem Programm. Zu Gast ist in der Festhalle die Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen. „Jeder soll unsere Musik hören können, wenn dann am Ende die Anerkennung im Spendenkässchen landet, sind wir zufrieden“, informiert Saxofonist Änder Glod aus Dittishausen mit Blick darauf, dass der Eintritt frei ist.

Die Doubletown Bigband Villingen-Schwenningn steht für grandiosen Jazz, für fantastischen Blues, für großartigen Swing und für exzellente Bigband-Arrangements. Doch die Vollblutmusiker haben sich mit Bandleader Matthias Jakob noch weiter entwickelt und servieren heute auch ganz moderne Songs. Pop- und Rockeinflüsse sind nun unverkennbar.

Das neue Programm ist ganz auf den neuen Sänger abgestimmt. Mit auf der Bühne steht Chris Castellazzi, der mit der Vilinger Band „The Brillos“ schon seit über 30 Jahren auf der Bühne steht. Bekannt ist seine Stimme, die Leidenschaft für Rock- und Beatklassiker ebenso verkörpert wie die stilistischen Jazzelemente.

Bei der Band stehen Improvisation, Jazzrhythmik und auch stilistische Individalität der einzelnen Vollblutmusiker neben den stilprägenden Elementen. Vocal-Hits aus der goldene Swingära bis zu aktuellen Songs im jazzigen Gewand sind im neuen Programm zu hören. Von Frank Sinatra bis Roger Cicero reicht die Bandbreite. Auch die Badner-Suite aus der Feder des Musik-Allroundtalents Matthias Jakob wird es zu hören geben.

Der Bandleader hat den Marsch „Hochbadner Lied“ in ein neues Gewand gesteckt und ihm dabei eine Mixtur aus verschiedenen stilistischen Richtungen gegeben. In der 22-köpfigen Doubletown Bigband, die 2001 von Matthias Fellhauer gegründet wurde, spielen auch neben Änder Glod (Saxofon und Flöte) aus Dittishausen, Drummer Daniel Heer aus Unadingen, Julian Follwaczyn aus Döggingen und Thomas Rütschle, beide an der Posaune.

Es ist das zweite Mal, dass die Doubletwon Bigband in der Löffinger Festhalle auftritt. Im Jahr 2014 war sie zusammen mit der Bigband der Jugendmusikschule Hochschwarzwald beim Benefizkonzert für den Verein HSS (Mädchenschule Ghana) zu hören.

Das Konzert beginnt am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr in der Löffinger Festhalle.