Ab Freitag, 20. September geht es mit den letzten drei Abenden weiter. Den Anfang machen dabei die „Ohrwürmer“ mit ihrem A-Capella-Gesang. Ein Dutzend stimmgewaltiger Männer des Gesangvereins Schwarzwald Oberried stecken hinter diesem Ensemble. Die „Jungs“ servieren nicht nur amüsante, anspruchsvolle und heitere Musikliteratur, sondern verstehen es auch, mit Wortwitz und einer Portion Selbstironie das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Vor 17 Jahren haben sie sich gefunden, heute tragen sie den Titel der ältesten „Boygroup zwischen Zastler und Notschrei“. Besonders prägte sie ihre Zusammenarbeit mit den Swingle Singers aus London und „basta“ aus Köln bei Konzerten des Südwestrundfunks. Ihr Repertoire und ihre abendfüllende Bühnenpräsenz werden mit witzigen Moderationen sowie ungewöhnlichen Outfits abgerundet.

Hommage an James-Bond-Filme

Am Freitag, 18. Oktober, ist das „Doppel-M-Team“ unterwegs bestehend aus Markus Streubel (Gesang) und Markus Herzer (Klavier). Die Beiden kommen mit einem speziellen Ziel auf die Löffinger Kleinkunstbühne: Sie wollen das Publikum zum Lachen zu bringen und zwar so, dass Tränen fließen.

Das Doppel-M-Team will die Zuschauer mit seinem Programm „Mr. Bond – Die Hoffnung stirbt zuletzt“ zum Tränen Lachen bringen. | Bild: Kalle Kalmbach

Diese aufregende musikalische Mission mit dem Titel „Mr. Bond – Die Hoffnung stirbt zuletzt“ wird in die verführerische und tödliche Welt der zeitlosen Hits führen. Diese wundervolle Hommage an das James-Bon-Universum wird in Songs wie „Goldfinger“, „Nobody does it better“ oder „Goldeneye“ lebendig. Das Duo entführt die Gäste direkt ins Geschehen des bekannten englischen Agenten.

Bullshit ist kein Dünger

Den Abschluss der KuTipp-Reihe bildet der Mannheimer Kabarettist Frederic Hormuth mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“. Am Freitag, 15. November, ist er in Löffingen zu Gast, dieses Mal nicht im Saal der Tourist-Info, sondern im Gebertsaal. Sein politisches Kabarett zieht jeden Zuschauer in den Bann, denn er findet seinen „Bullshit“ überall. Mit seinem Notaus-Schalter stoppt er den „bekloppten Alltag“, jedoch nicht ohne zuvor den „Bullshit“ genau untersucht zu haben.

Kabarettist Hormuth ist in Löffingen kein Unbekannter und so sind den Gästen seine trocken-deftigten Pointen wohl bekannt. Seine Texte sind erfrischend klar, ohne Ecken und Kanten. Augenzwinkernd nimmt er er sich allem an, was das Leben so ausmacht.