Es war ein großes Hallo beim Wiedersehen der ehemaligen Schüler des Jahrgangs 1958, die gemeinsam in Löffingen ihren runden Geburtstag feierten. Eingeladen war auch ihr Klassenlehrer Werner Waßmer, der nach dem Studium in Löffingen, die heute 60-Jährigen als erste Schulklasse bekam. Nun war der Pädagoge mit seinen ehemaligen Schülern allerdings in Sachen Heimatforschung und Stadtführung unterwegs.

Vieles gab es hier zu sehen und zu hören, Dinge wie der Blick zurück am Alemannengrab oder der Weg in die Zukunft am neuen Löffinger Rathaus. Heimatforscher Werner Waßmer ist ein wandelndes Geschichtsbuch. Die Zeitreise mit seinen Schülern ist spannender als jeder Krimi. So wird die Zeitreise mit den vielen Geschichten der Stadt einfach lebendig. Auch so manche Geheimnis wurde hier gelüftet, denn wer von den Schülern wusste schon, warum das „Stinkgässle“ einst seinen wenig schmeichelhaften Namen bekam.

Kaum zu glauben, dass am Treffpunkt am Pavillon des Kurparks ein römischer Gutshof gestand war – so hatte Geschichtskenner Matthias Wider – angenommen. Hier, wo die 60-er mit Sekt und Brezeln ihr Wiedersehen feierten, ranken sich viele Sagen. So soll hier gar einmal vor vielen Jahrzehnten der Schauplatz von Teufelsorgien gewesen sein.

„Der Weg nach Seppenhofen führte an der Löffinger Schule vorbei und da sprudelten die alten Erinnerungen förmlich und auch über so manchen Schulstreich gab es viel zu lachen“, wie Roland Scholl informiert. In Seppenhofen besuchte man Joshua Krause in der Seppenhofer Kaffeerösterei. Nach der Stärkung mit Kaffee und Hefezopf ging die Fahrt weiter mit einem Oldtimerbus nach Göschweiler in die dortige Käserei. Georg Spindler entführte die Klassenkameraden des Löffinger Jahrgangs 1958 in die Welt der Käseherstellung, versüßt wurden die Informationen mit der Käseverkostung bei Wein und Wasser. Danach stand eine Öschfahrt mit dem Oldtimerbus mit seinen charakteristischen Panoramafenstern auf dem Programm, bevor ein ereignisreicher Tag mit vielen Gesprächen in der Linde zu Ende ging.