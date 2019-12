„Löffingen 1200 Jahre am Schönsten“, unter diesem Motto stand das Baarstädtchen, das erstmals im Jahr 819 urkundlich erwähnt wurde, das ganze Jahr 2019. Es ist ein Stück Rindslederpergament, 22 Zentimenter hoch und 14 Zentimeter breit, welches für das Festjahr in Löffingen und Rötenbach verantwortlich war. Diese Schenkungsurkunde vom 16. Januar 819, die im Kloster St. Gallen aufbewahrt wird, ist nicht nur das erste schriftliche Zeugnis, es war auch die Basis für das Schauspiel „Carta levata“, die gemeinsame Auftaktveranstaltung mit dem anschließenden Festakt und Eröffnungsfeuerwerk. Bis am 31. Dezember kurz vor Mitternacht am Rathaus mit dem Jubiläumssekt das Festjahr zu Ende geht, gab es nicht weniger als 116 Veranstaltungen.

Termine der wechselvollen Geschichte mit Blick in die Vergangenheit durch die interessante Vorträge oder auch den Mittelaltermarkt, aber auch in die Gegenwart mit einer engagierten Bürgerschaft und Vereinswelt. Ein Spagat zwischen gestern und heute, der in Löffingen gut geglückt ist. Mit dem viertägigen Bürgerfest setzte die Stadt unvergessliche Akzente. Musikalisch setzte die Stadtmusik beim Open-Air-Konzert die Stadt in zeitgeschichtliche Bilder um, die von Vereinen plastisch dargestellt und von Anna Diehr auf Leinwänden festgehalten wurden. Weltoffen und gastfreundlich präsentierte sich das Städtle beim großen Kreistrachtenfest mit Trachtenträgern und Musikvereinen vom Bodensee bis an den Kaiserstuhl. Modern und vielfältig zeigte sich Löffingen beim Open-Air-Konzert mit Alphaville, Münchner Freiheit und Vanessa Mai, ebenso bei den Ku-Tipps, Vereinsfesten oder Sportveranstaltungen.

Es war ein Jubiläumsjahr für Jung und Alt, für Einheimische und Neubürger, wobei die vielfältige Kulturlandschaft wie Fastnacht, Theater oder Kunstausstellungen, nicht außer Acht gelassen wurden. „Im Jubiläumsjahr sollte der Blick auch der Zukunft gelten“, unterstrich Bürgermeister Tobias Link. Der Impulsvortrag des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Zisch ist hier zu nenenn ebenso wie ein weiterer großer Höhepunkt, der erste Blaulichttag, bei dem sich Rettungs- und Hilfsorganisationen des Hochschwarzwaldes im Baarstädtchen präsentierten und um Nachwuchs warben. Auch Erinnerungen an die Weltfirma Studer-Revox, die Löffingen mit ihren vielen Arbeitsplätzen einst wirtschaftlich geprägt hatte, durften nicht fehlen.

Nun geht das Stadt-Jubiläumsjahr zu Ende doch Langeweile kehrt im Städtle nicht ein, das Jahr 2020 ist das Jahr der Vereinsjubiläen.