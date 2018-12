Kein anderes Thema hat die Löffinger in den letzten beiden Jahren so bewegt, wie die Sanierung des Löffinger Rathauses. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das denkmalgeschützte Rathaus zu einem echten Hingucker im historischen Löffinger Stadtzentrum. Es ist und bleibt ein Wahrzeichen des Baarstädtchens und zeigt eine Meisterleistung zwischen Alt und Neu, zwischen Geschichte und Zukunft. So haben die Architekten Lukas Gäbele, Tanja Raufer und Dominik Ikic sowie Statiker Bernd Sättele zusammen mit den 38 beteiligten Firmen Akzente gesetzt, den historischen Stadtkern aufzuwerten, und doch einen zukunftsweisenden Weg in Sachen Energie, Barrierefreiheit, modernes Arbeitsklima und Arbeitssicherheit beschritten.

Obwohl nach der Entkernung das Ausmaß der fehlenden Tragfähigkeit (bei der letzten Sanierung wurden tragende Bauteile entfernt), ein Feuchtigkeitsproblem im Keller und die Sonder-entsorgung des Altmaterials bekannt wurde, blieben sowohl die Baukosten in Höhe von 4,8 Millionen Euro als auch die Bauzeit im vorgesteckten Rahmen. Bereits im Jahr 1830 wurde das alte Rathaus als Multifunktio nsgebäude errichtet.

Mit welcher Kreativität und Herzblut hier gearbeitet wurde, ist mehr als beachtenswert. Der Geist der Geschichte ist im vierstöckigen Gebäude überall spürbar. Der Charme des Rathauses beginnt im Bürgerbüro im Erdgeschoss und endet im Sitzungssaal und Trauzimmer unter dem Dach. Als Kernstück dient heute das barrierefreie Bürgerbüro, dessen Charakter die ehemalige Fruchthalle mit den zwei Original Schwarzwälder Holzstützen auf Schwarzwälder Sandstein (neue wurden nach diesem Vorbild gedrechselt) verdeutlicht. Imposant sind auch die Fenster, die früher die Tore in die Fruchthalle waren. Das gesamte Rathaus besticht durch die Verbindung zwischen Alt und Neu. Auf der einen Seite die wertvollen Böden, das imposante Balkengeflecht, auf der anderen Seite die herausnehmbare Holzvertäfelung, hinter der die Versorgungskabel versteckt sind und die moderne Technik ermöglichen.

Der Charme dieses Gedankens ist unter dem Dach besonders ausgeprägt. Hier verbindet sich die neue Stahlkonstruktion (es wurden insgesamt 65 Tonnen Stahl eingebaut) mit der uralten Balkenkonstruktion. Ein echter Blickfang ist auch das große alte Holzrad, mit dem früher das Getreide in den Speicher gezogen wurde, welches nun vor dem Trauzimmer zu sehen ist.