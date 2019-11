Voll besetzt war die Stadtkirche in Löffingen bei der Hubertusmesse. Vikar Jan Lipinski zelebrierte den Gottesdienst zu Ehren des heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger. Die Jäger halten das Brauchtum aufrecht und ihren Schutzpatron in Ehren. So werden am Hubertustag, dem 3. November, zahlreiche Hubertusmessen gefeiert, in diesem Jahr auch in der Löffinger Stadtkirche. Ernst Waldvogel hatte die Kirche mit Geweihen und Bäumen geschmückt, Ottmar Heiler übernahm den Part der Fürbitten. Die 18 Jagdhornblässer bereicherten mit elf Stücken die Hubertsmesse, wobei die Parforcehörner wunderbar im Kirchenschiff wiederhallten.

Bedauerlicherweise gab es, so Ottmar Heiler, im Anfang Akkustikprobleme mit den Lautsprechern, die später behoben werden konnten, sodass alle Kirchenbesucher diesen Hörgenuss erleben durften. Die Hubertusmesse hatten Ottmar Heiler und Petra Rottweiler vorbereitet, Ernst Waldvogel hatte das Schmücken im Kirchenschiff mit Jagdutensilien vorgenommen.

Die Jagdhornbläser und der Hegering wurden vom verstorbenen Löffinger Eugen Liebermann in der Region etabliert. Denkt man nur an die Silvesterauftritte im Schneekreuz. Auch Karl Sibold hat den Hegering maßgeblich geprägt. Nachdem sich Karl Vogt aus Reiselfingen im vergangenen Jahr als Hegeringleiterleiter zurückgezogen hat, hat nun ein Team die Führung des Hegerings übernommen, zu welchem auch Ottmar Heiler gehört. Dank ihm haben die Jagdhornbläser in Löffingen im Probelokal der Stadtmusik einen Probenort erhalten. Hier hat Dirigent Thomas Ketterer aus Neustadt auch die Musikbeiträge, vor allem Choräle, für die Hubertusmesse eingeübt. Ansonsten sind die Jaghornbläser Hochschwarzwald bei Jagdhornbläser-Treffen, Hubertusmessen und speziellen Veranstaltungen zu hören.

Bereits Ende Oktober konnte man die Jagdhornbläser Hochschwarzwald erstmals in der katholischen Pfarrkirche St. Benedikt in Eisenbach hören.