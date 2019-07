Der Blick in die große Löffinger Vereinswelt zeigt: In Löffingen leben viele Talente. Nun war es der Schulververbund, der erstmals zu einem musikalischen Abend einlud, um musikbegabte Schüler vorzustellen.

HHS-Jugendorchester

Seit 2009 besteht eine Kooperation HHS und Grundschule. Daraus ist die Jugendband entstanden, die sich nun mit Waldemar Lang vorstellte. Silas Grüninger, Julius Hofmeiner, Linus Stratz, Corina Barch, Charlotte Lauble, Sophie Meßmer und Leon Leibl sowie am Schlagzeug Benedikt Lauble boten mit ihren drei Stücken moderne Akkordeonmusik, eine Bereicherung des musikalischen Abends. „Wir haben noch viele Musik- und Gesangstalente in der Schule, sodass dieser Abend nicht die letzte war“, so Matthais Moser. (pb)