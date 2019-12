Hoher Sanierungsbedarf und teure Bauvorhaben sind die großen Herausforderungen 2020, welche die Stadtkasse belasten. Das machte die FDP/FW- Fraktion des Löffinger Gemeinderats bei ihrem Silvestergespräch deutlich, als die Politiker die geplanten Maßnahmen der Stadt nochmals durchleuchteten.

Realschule: Ursprünglich, informierte Fraktionssprecherin Andrea Burger, war man bei der Sanierung der Realschule von Kosten in Höhe von 400 000 Euro ausgegangen. Doch nun hätte sich die Summe auf 6,2 Millionen erhöht. Grund dafür seien die neuen Verordnungen über die Größe von Fachräumen, Barrierefreiheit und der Brandschutz. Hinzu kommen die Entsorgungskosten von Decken- und Bodenbeläge von rund 680 000 Euro. „Um die Mindestliquidität nicht zu unterschreiten, sind deshalb bis zum Jahr 2022 Kreditaufnahmen von rund 6,3 Millionen Euro notwendig. Die FDP tendiert für einen Überbau der ungenutzten Balkonflächen, was zusätzlich Raumgewinnung von etwa 400 Quadratmeter bringen würden“, so Burger. Gleichzeitig könnte man damit das undichte Flachdach mit einem Satteldach überbauen. Dass die Schule saniert werden muss und auch für die Zukunft einer entsprechenden Ausstattung bedarf, sei ohne Frage. „Mit der Ausstattung und Erweiterung dürften wir für weitere Jahrzehnte gerüstet sein“, so Andrea Burger.

Die Sanierung des Löffinger Realschulgebäudes kommt aus Sicht der FDP/FW-Fraktion unerwartet teuer. | Bild: Gerold Bächle

Als dringend sanierungsbedürftig sieht die FDP/FW Fraktion zwar die Maienland- und Alenbergstraße an, ist aber mit dem Gemeinderat gleicher Meinung, aus Kostengründen diese beiden Sanierungsprojekte um jeweils zwei Jahre nach hinten zu verschieben. Deutlich verschoben werden soll die Sanierung der Innenstadt, zumal auch durch die Rathaus- und die Rathausplatzsanierung die Anlieger über drei Jahre massiv belastet worden seien. Verschoben auf das Jahr 2022 ist die Bittenbachverdohlung, dagegen liegen die Anträge für das Verkehrskonzept mit Veränderungen der Verkehrsführung bereits beim Landratsamt vor. Altersheim und Tagespflege: Eine weitere Herausforderung sei das Altenpflegeheim St. Martin. Die neue Verordnung fordere eine Mindestgröße der Zimmer (ohne Sanitärbereich) von mindestens 16 Quadratmeter und eine lichte Weite von 3,20 Meter. Nach den entsprechenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen würde der Platzbedarf von bisher 50 Pflegeplätzen auf 35 sinken. Allerdings gäbe es noch eine Bestandssicherung bis 2030. In dieser Zeit soll ein nachhaltiges Konzept erstellt werden, eine Bedarfsanalyse erstellt und Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. Um die ursprünglich angepeilten 75 Pflegeplätze mit den notwendigen Einrichtungen zu realisieren, bedarf es einer Summe von rund elf Millionen Euro. Eine Forderung der FDP ist die Einrichtung einer Tagespflege.