Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr wird in Löffingen rund um den Hexenbrunnen das Löffinger Fastnachtsmotto bekannt gegeben. Zwar wird nicht wie im Rheinland die Fasnet eröffnet, die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt erst an Dreikönig in Löffingen mit der Narrenversammlung, doch der erste Fastnachtshauch ist hier echt spürbar.

Mit „Hansili, du Lump“, eröffnete Narrenvater Sven die Veranstaltung, die von zahlreichen Narren besucht wurde. Gegen die Kälte halfen der Glühwein der Löffingen Hexen und die Grillwurst gut. Um das närrische Blut in Wallung zu bringen, sorgten die Löffel-Guggis für Stimmung. Gespannt verfolgte das närrische Volk die Fastnachtstermine, wobei das Fastnachtsmotto der Höhepunkt ist und mit dem Löffinger Narrenmarsch eingeläutet wird: „Löffingen begrüßt die ganze Welt, weil die Bahn jetzt wieder hält“, verkündete Narrenvater Sven I.

Ein gutes Thema, so das Fazit des närrischen Volks. Kurz zuvor hatte Sven I den Versprecher des Jahres parat: „In 2448 Tagen ist der Schmotzige Dunschdig“. Sechs Jahre wollten die Narren allerdings nicht warten, sodass der Narrenvater auf 2448 Stunden verbesserte. Am Schmotzigen Dunschdig beginnt zwar die heiße Fastnachtsphase, doch schon am 6. Januar beginnt die Fasnet für die Löffinger in Singen. Am 11. Januar feiern die Burgkeiler ihren 22. Geburtstag in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim. Die Löffinger nehmen am großen Narrentreffen in Bad Cannstatt am 18. und 19. Januar teil. Am 25. Januar wird das Städtle mit den Narrenbendeln geschmückt. Am Abend lädt die Stadtmusik erstmals zum „Fasnetmusik-Treff“ in die Festhalle ein.

Die Kleiderkammer ist am 1., 2. und am 8. Februar jeweils von 11 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Der Öschabend ist am 8. Februar, am 12. Februar die Landfrauenfasnet, am 15. Februar wird die Narrenzeitung verteilt, am 16. Februar lockt der Fuhrmannstag nach Dittishauesn und am 18. Februar ist die Wieberfasent in der Linde. Am Schmotzige Dunschdig treffen sich die Laternenbrüder um 8 Uhr im Rathaus, um die Schüler abzuholen und die Lehrer auf der großen Bühne zu entmachten. Um 10.15 Uhr beginnt die Kinderdisco mit den Burgkeilern. Ab 14 Uhr wird der Narrenbaum aufgestellt, der Bürgermeister entmachtet und die Straßenfasnet eröffnet. Abend wird das Fasnetschauspiel am Maienländer Tor aufgeführt. Am 24. Februar wird sich der Narrenumzug durchs Städtle schlängeln. Am 25. findet der Kinderumzug statt. Am 1. März wird der Narrenbaum gefällt und die Fasnet verbrannt.