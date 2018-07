Eine weitere hochklassige Auszeichnung durfte der Ehrenbürger und Altbürgermeister Norbert Brugger zu seinem 70. Geburtstag in Empfang nehmen: Der langjährige Kommunalpolitiker und Kreisrat durfte nun aus der Hand der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und dem Vorsitzenden der Orts-SPD, Dieter Köpfler, die Willy-Brandt-Medaille in Empfang nehmen. Mit dieser höchsten Auszeichnung der Sozialdemokraten wird besonderes Engagement und Verdienste der Sozialdemokratie gewürdigt. Diese Auszeichnung sei auch die Form des Dankes für eine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Gremien. Seit 1984 trägt Norbert Brugger als Kreisrat Verantwortung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, somit ist er einer der dienstältesten Mandatsträger. „ Diese Verantwortung für die großen Themen im Kreis schließt für ihn die Verpflichtung mit ein, sich der konkreten Sorgen und Nöte der kleinen Leute an zu nehmen. So geben sich aktuell Themen wie Elektrifizierung der Höllentalbahn oder der Falkensteintunnel mit den Fragen zum Rentenbescheid einzelner Bürger in seiner täglichen Arbeit die Hand“, so übereinstimmend die beiden Laudatoren Rita Schwarzelühr-Sutter und Dieter Köpfler. Die Medaille stehe auch für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, drei Attribute, welche Norbert Brugger verkörpere. Dabei kann Norbert Brugger auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, welches er in seiner langjährigen ehrenamtlichen und politischen Arbeit geschaffen hat.

Für sein besonderes Engagement wurde Norbert Brugger zum ersten Ehrenbürger der Stadt Löffingen ernannt, im Juli 2017 wurde er mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. In der damaligen Laudatio durch Guido Wolf hob der Justizminister auch das Engagement von Norbert Brugger für das Land Baden-Württemberg hervor. Landrätin Dorothea Störr-Ritter hatte den langjährigen Kreistagsabgeordneten als kompetenten und fairen Partner bezeichnet.

Dass Norbert Brugger mit Herzblut Löffinger ist und sich für die Bürger einsetzt, zeigten seine zahlreichen Ehrenämter. Trotzdem findet er immer noch Zeit, zusammen mit Ehefrau Marianne in Löffingen bei allen Aktivitäten präsent zu sein. Nun als 70-er wird er versuchen, sich beim Radfahren oder Wandern etwas mehr Zeit zu gönnen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein