Musik zeichnet nicht nur das Baarstädtchen Löffingen aus, sondern auch die Kultveranstaltung Städtlefest. Gleich 25 Live-Auftritte und Platzkonzerte von Vereinen, Gruppen und Bands boten eine bunte Vielfalt. Vom Rock`n`Roll bis Schlager, Pop und Volksmusik war alles vertreten.

Die Fanfarenzüge Uhldingen und Hirrlingen gehören sind Städtlefest mit dazu. Es sind Freundschaften mit dem Fanfarenzug Löffingen, der diese Treue auszeichnet. Beide Vereine haben in Löffingen übernachtet und wurden von der Stadt zum Frühstück in die Mensa eingeladen. Mit 28 Musikern kam der historische Fanfarenzug Hirrlingen, um sich nicht nur musikalisch in Szene zu setzen, sondern auch um mit den Freunden aus Löffingen mitzufeiern. Da wurde zunächst Halt in der Hähnchen-Budde des Fanfarenzugs Löffingen gemacht, um dann von Bude zu Hütte weiterzuziehen. "Wir werden auch das nächste Mal wieder dabei sein", so die Musiker. Die Musiker übernachteten im Gebertsaal.

Auf gleich zwei Bühnen bietet das Städtlefest eine Plattform für Musiker und Showtalente. Die "Gentle Session" hatten das Publikum am Samstagabend voll in ihren Bann gezogen. Da wurde abgerockt und vor der Bühne getanzt,. was das Zeug hielt. Erstmals legten die DJs Albatros & Mr. Bay die Platten auf. Ob "Flaracalara Blech Wo", "Volxmusik 4", Trachtenkapelle Göschweiler, "Schwarzwälder Luusbuebe", "Happy Melody", Vororchester- und Jugendorchester der SML, Braastatisch, Löffel-Guggis, Ösch-Fuzzis, Bloosmaschii, Doppelradler, Löffinger Musikanten, Schwarzwälder3, Threesome – hier wurde jedes Musikergenre bedient. Wer nicht nur Musik hören sondern auch tänzerische Darbietungen sehen wollte, war bei den Jazzmädels, dem Oriental Dance Circle und der School of Streetdance richtig. Mit seiner Jonglage begeisterte Kaspar Gross und das Duo "Cech&Obergfell" ließ das Publikum mit ihrer Feuershow staunen. Mit einer der Höhepunkte eines fantastischen Programms war das Feuerwerk von Erich Kreuz aus Schwärzenbach.

Das Löffinger Städtlefest bietet auch Heimatgeschichte. Hermann Nägele führte (nochmals am heutigen Montag um 16.30 Uhr) durchs Löffinger Heimatmuseum. In die Geschichte entführte Heimatforscher Matthias Wider mit seinem Vortrag "Zwischen Alahberg und Ringmauer – Zur Magie der mittelalterlichen Grenzen am Beispiel des Orts Löffingen".

Am Montag, 6. August, geht das Städtlefest weiter, vor allem für die Kinder wird viel geboten.

