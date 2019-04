Das Kreisgymnasium Hochschwarzwald pflegt seit 1998 eine Partnerschaft mit dem Straßenkinderprojekt Zaza Faly auf Madagaskar. Zaza Faly, was so viel bedeutet wie glückliche Kinder, arbeitet vor Ort zusammen mit der madagasischen Nichtregierungsorganisation Manda. Unterstützt werden verschiedene Projekte, etwa die Tischlerwerkstatt für Jungen oder die Web- und Nähwerkstatt für Mädchen, dazu die Sozialstation, das Schulprojekt mit dem Unterricht für Lesen, Schreiben, Rechnen, Malen, Werken und auch das neueste Ausbildungsprojekt Automechanik. Diese Ausbildung ist gefragt und bietet den Jugendlichen eine Zukunftsperspektive außerhalb der Straße.

Der Erlös des Osterbasars, der alle zwei Jahre stattfinden, kommt den Kindern in der Hauptstadt von Madagaskar, Antananarivo, und Umgebung zugute. Diese bekommen in den Einrichtungen des Vereins medizinische Hilfe, aber auch Bildung und Betreuung.

Groß war nun die Freude, als Projektleiterin Miarintsoa von Zaza Faly in Madagaskar, in Titisee-Neustadt bei der Tür der Schulleiterin des Kreisgymnasiums, Jutta Brecht, anklopfte. Projektleiterin Miarintsoa ist derzeit in Deutschland und in der Schweiz unterwegs, um die Spenderkreise zum aktuellen Stand der Projekte zu informieren. "Ich war bereits in den Partnerschulen in der Schweiz und in Berlin und auch in Erlangen und Saarbrücken", erklärte Miarintsoa, die alle einfach Mia nennen. Nun besuchte sich den Schwarzwald, das Kreisgymnasium und die Familie Thoma in Hinterzarten. Es waren Klemens und Sibylle Thoma, die damals Madagaskar im Urlaub besuchten und das Straßenkinderprojekt kennenlernten. Ihre Idee hier zu helfen, stieß auch bei den inzwischen pensionierten Lehrern Petra Krebs-Dietrich, Christine Niemann-Heinrichs sowie Maria Jakobs auf offene Ohren. Durch die Besuche von Mia in Deutschland und der Familie Thoma in Madagaskar haben sich enge Freundschaften entwickelt.

Das Kreisgymnasium spendet alle zwei Jahre den Erlös des Osterbasars an das Projekt. Auch hier gibt es enge persönliche Kontakte.