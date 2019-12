Im Löffinger Ösch ist der Weihnachtsbaumverkauf im vollen Gange. Egal ob einheimische Fichten oder Edeltannen, ein Großteil ist schon verkauft, nur noch in Dittishausen und Reiselfingen können noch Weihnachtsbäume erworben werden.

In Reiselfingen verkauft die Feuerwehr am kommenden Samstag, 21. Dezember, ab 14.30 Uhr Nordmanntannen und Blaufichten vor dem Feuerwehrgerätehaus. Dazu werden die Besucher mit Glühwein und Grillwürsten verwöhnt. Auch ein Einpack- und Bringservice wird geboten.

In Dittishausen sorgt die Geißenzunft für die Weihnachtsbäume. Ebenfalls am kommenden Samstag, 21. Dezember, und an Heiligabend werden diese zwischen 13 Uhr und 14 Uhr am Hochhaus zum Verkauf angeboten.

Mit Sturm, der Wind fegte mit 85 Stundenkilometer über Göschweiler, hatte die Trachtenkapelle Göschweiler beim Weihnachtsbaumverkauf zu kämpfen. Wer hier den Bringdienst in Anspruch nahm, dem wurden die Weihnachtsbäume direkt vor die Haustüre geliefert. „Die Aktion lief wieder gut“, freute sich der Vorsitzende des Musikvereins, Matthias Ketterer. Auch die Löffinger Fußballer hatten mit ordentlich Wind zu kämpfen, als sie beim alten Bauhof ihre vielen Bäume zum Kauf bereit stellten. Da hatte es der Sportverein in Undingen schon besser, denn die Sportler konnten die Tennishalle in Anspruch nehmen, sodass der Verkauf dort angenehmer als im Freien ablief.

Ein Weihnachtsbaum gehört für die meisten Deutschen zum Weihnachtsfest. Am längsten hält der Baum, wenn er in Wasser gestellt wird und seine Zweige mit Wasser besprüt werden.

Die meisten Bäume werden nach dem Fest entsorgt, hier freuen sich die Narren, vor allem in Löffingen die 20-er, die damit den Fasnetfunken aufbauen. Doch der eine oder andere setzt einen Weihnachtsbaum auch in seinen Garten. So kann er nach vielen Jahren diesen zur Weihnachtszeit ebenfalls mit Kerzen schmücken, die dann den Abend erhellen.