Nicht einfach ist für die Schüler und Eltern der Viertklässler eine weiterführende Schule für ihre Sprösslinge auszusuchen. Damit geht es nicht nur um den Leistungskatalog der Schule, sondern auch um das Lernumfeld und die angebotenen außerschulischen Aktivitäten. Seit Jahren lädt das Kreisgymnasium die Viertklässler der Region ein, nun öffnet auch der Löffinger Schulverbund für die Viertklässler die Schultüren, um ihnen einen ersten Einblick in den Schulalltag zu ermöglichen. Am Freitag, 22. Februar, 14 Uhr, erwartet Rektorin Silke Keller die Interessierten. "Der Schulverbund ermöglicht sowohl den Hauptschul-, Werkrealschule, als auch den Realschulzweig mit entsprechenden Abschlüssen", so die Rektorin.

Die Schüler der Schülermitverwaltung werden mit den Viertklässlern einen Schulhausrundgang durchführen. Während dessen können sich die Eltern über den Schulverbund informieren.

Spannend, interessant und abwechslungsreich geht es dann weiter bei den vielen Aktivitäten. So gibt es eine Ausstellung der einzelnen Fächer, um auch hier den Viertklässlern und ihren Eltern einen bunten Querschnitt der schulischen Arbeit zu präsentieren. Der Fächerverbund BNT (Biologie, Naturphänomene, Technik) wird zum Erlebnis, so Silke Keller. Wer den Sprachen angetan ist, wird sich über das Englische Theater freuen, während die Mathe-Fans beim Interaktiven Mathequiz ihre Freude habn werden. Auch das große außerschulische Angebot wird sich präsentieren. Angefangen von Kerzengestaltung, über Basteln, Spiele bis hin zum Mitmachzirkus und den Zaubertricks. Für Modebewusste steht eine Modenschau und Nailart zur Verfügung. "Interessant wird auch die Erste Hilfe Show sein", wie Rektorin Keller verrät.

Ein weiterer Part wird die Schulsozialarbeit sein, welche Stefanie Gutenkunst vorstellen wird. Das Profil des Schulverbunds "Gemeinsam – Leben – Lernen", stützt sich auf die Grundsätze "Wir zeigen Lern- und Leistungsbereitschaft sowie eigenverantwortliches Handeln. Wir übernehmen Verantwortung füreinander und begegnen uns mit Respekt."