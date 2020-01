Cego ist ein Kulturgut, welches sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Dies zeigte sich auch beim Preis-Cego in Rötenbach, dem vierten Turnier der 19. Schwarzwaldmeisterschaften. Dank dieser seit 2002 durch Rolf Erbert und seine Cego-Freunde initiierte Meisterschaft, hat auch die Jugend dieses historische Schwarzwälder Kartenspiel für sich entdeckt, so war der 13-jährige Noah Hofmeier der Jüngste in Rötenbach, er kam auf Rang 130. Unter den 140 Teilnehmern kämpften 21 Damen um die Punkte, wobei Helga Löffler aus Neustadt am Ende als die beste Frau auf Rang vier rangierte.

„Cego gehört zum Schwarzwald wie der Feldberg, der Schinken und die Kuckucksuhr“, sagte der Vorsitzende des Cego-Vereins, Wolfgang Fürderer. 14 Turniere werden bis zum 5. April im Rahmen der Cego-Schwarzwaldmeisteschaften ausgespielt. Das Turnier in Rötenbach wurde wieder von der Fußballabteilung des TuS Rötenbach durchgeführt. Unter der Regie von Abteilungsleiter Thomas Hofmeier, Stefan Wissler und Klaus Disch verwandelte sich die Benedikt-Winterhalder-Halle in ein Cego-Areal, an dessen Tischen ein „Cego geklopft“ , „ein Bettel gespielt“ wird oder auch die Begriffe Gaiss, Mond oder Stieß allgegenwärtig sind.

Während der Sieger für die Schwarzwälder Cegomeisterschaften erst beim Endspiel im April ermittelt wird, gab es in Rötenbach bei einem imponierenden Turnier mit Heinz Klostermann aus Hüfingen einen Sieger. Klostermann ist in der Cegoszene kein Unbekannter, so hat er bereits 2004, 2005, 2007 und 2016 die Schwarzwaldmeisterschaften gewonnen. In Rötenbach war es sehr knapp. Mit nur 40 Punkten dahinter setzte sich Emil Hepting aus Hochemmingen auf Platz zwei, gefolgt von Reinhard Delor aus Bräunlingen. Platz vier belegte Helga Löffler aus Neustadt, dahinter Hubert Kaltenbach aus Simonswald und Wolfgang Fürderer aus Bräunlingen. Mit diesen zusätzlichen Gewinnpunkten von 1210 in Rötenbach geht es auch für Heinz Klostermann nach St. Märgen am 4. Januar. Mit einem Vorsprung von 1300 Punkten geht Heinz Klostermann als Favorit ins weitere Turnier. In Rötenbach durfte er als Gewinner 150 Euro mit nach Hause nehmen, Emil Hepting durfte sich über 100 Euro und Reinhard Delor über 50 Euro Preisgeld freuen. Dazu gab es eine große Anzahl von tollen Sachpreisen und für den „Letzten“ (Sigried Neininger aus Brigachtal) lockte der obligatorische Wurstsalat.

Am 4. Januar geht das Turnier in St. Märgen weiter.