Heiko Albert ist ein engagierter junger Göschweiler Bürger, der sich in seinem Heimatort mannigfach einsetzt. Nun wurde er vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz im Beisein von Gesamtkommandant Bernd Schwörer und Abteilungskommandant Magnus Winterhalder zum Löschmeister ernannt.

Gründliche Ausbildung

2013 trat Heiko Albert der Feuerwehr bei, absolviert die Grundausbildung, die Lehrgänge Atemschutz, Truppmann, Maschinist, Truppführer und besuchte im vergangenen Jahr die Feuerwehrschule in Bruchsal zur Ausbildung zum Truppführer. Zwischendurch absolvierte er noch das Feuerwehr-Leistungasabzeichen in Bronze.

Benitz nahm die Gelegenheit wahr, über die Neuigkeiten im Feuerwehrwesen zu berichten. So werden noch in diesem Jahr der Digitalfunk eingeführt. Allerdings dauere es drei Jahre – in dieser Zeit werde man parallel analog und digital fahren – bis die Digitalisierung in Fahrzeugen und Gerätehäusern installiert sei. Dies bedeute für die Feuerwehren nicht unerhebliche Kosten und die notwendige Ausbildung.

Neues Ausbildungszentrum bald fertig

Im kommenden Jahr werde das neue Feuerwehrausbildungszentrum fertig gestellt sein. Die Standortlehrgänge blieben wie bisher, so Benitz. Im Bereich Breisgau-Hochschwarzwald kommen gleich neun ehrenamtliche Ausbilder aus Löffingen, zwei davon – Bernd Schwörer und Herbert Frey – aus Göschweiler. „Die Ausbildungen haben in Löffingen Gewicht“, freute sich Benitz.

Im Hochschwarzwald selbst stellten sich 170 Wehrfrauen und Wehrmänner einer Ausbildung im vergangenen Jahr. Gerade Großbrände – wie bei der Schreinerei Sibold in Löffingen – zeigen, wie wichtig eine gute Ausbildung, das gute Zusammenspiel der Wehren und ein gutes Equipment seien. Auch hier gab es vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Lob. Vor allem auch an die Adresse von Bürgermeister Tobias Link und den Gemeinderat, der die Löffinger Abteilungswehren mit neuen Fahrzeugen versorgt. In Göschweiler wird das neue Fahrzeug, mit dem schon fleißig geprobt wird, am 1. Mai geweiht und am 2. Mai wird die offizielle Übergabe auch ordentlich gefeiert, wie Abteilungskommandant Magnus Winterhalder informierte.

Wie wichtig das richtige Rüstzeug sei, habe das Sturmtief Sabine gezeigt. 187 Einsätze hatten die Feuerwehr im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald zu bewältigen, so Benitz. Dabei sei Löffingen noch mit einem blauen Auge davon gekommen, manche Gemeinden blieben sogar ohne Strom.