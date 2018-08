Unadingen (pb) Der kleinste Verein im Löffinger Ösch stellt die größten Veranstaltungen auf die Beine – die Rede ist von der siebenköpfigen Gruppe Jacky Connection, die am Freitag, 12. Oktober, zum insgesamt 6. Hardrock-Benefizkonzert in die Unadinger Bürgerhalle einlädt. Dabei greifen die mutigen Organisatoren ganz tief in die AC/DC-Huldigungskiste und verpflichteten die wohl Europas größte und beste Coverband der 1973 gegründeten, legendären australischen Hard-Rock Band, die „Barock“.

Wo die Coverband Barock mit ihrer AC/DC Tribute Show auftritt, werden die Fans der australischen Rockband in Ekstase versetzt. Die Musik mit spektakulären Showelementen gemixt sowie die legendäre Kanone und die riesige Glocke, reißen die Fans regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin. Barock kommt eigentlich aus Nürnberg, die Besetzung ist allerdings international. Für den Auftritt lässt die Band mit Sean Mulvihill aus Los Angeles den wohl weltbesten Bon Scott Interpreten einfliegen. Er singt nicht nur wie BonScott, die Legende, die 1980 verstarb, sondern er sieht ihm auch zum Verwechseln ähnlich. Verblüffend ist die Stimme von Frontmann Dario Cisotto, der mit der typischen Ballonmütze von Brian Johnson auftritt. Direkt aus Italien kommt Dario Cisotto zum Konzert nach Unadingen. Die Authentizität mit AC/DC wird durch die originale Stageperformance von AC/DC, inklusive der Schuluniform und „Duckwalk“ noch getoppt. Plattform für regionale Bands: Zum Vorglühen werden die Jackys einer Band aus der Region die Gelegenheit geben, sich vor großem Publikum zu beweisen. Hier können die Villinger, „der Name ist noch nicht bekannt“, zeigen, was sie wirklich drauf haben.

Zum Vorglühen werden die Jackys einer Band aus der Region die Gelegenheit geben, sich vor großem Publikum zu beweisen. Hier können die Villinger, „der Name ist noch nicht bekannt“, zeigen, was sie wirklich drauf haben. 6. Hardrock-Benefizkonzert: Wenn man die sieben Jackys in ihren schwarzen Lederjacken und den entsprechenden Caps sieht, könnte man zunächst nicht vermuten, dass hinter diesen gestanden Unadingern, Männer mit einem weichen Herz stehen. Bereits zum sechsten Mal organisieren sie jetzt einen solchen Top-Event und stiften den Erlös einer sozialen Organisation. Dabei steht immer der Nachwuchs im Fokus, sei es der Kindergarten oder die Nachsorgeklinik Tannheim. Wer in diesem Jahr vom sozialen Engagement profitieren wird, ist noch nicht ganz sicher. Zunächst hoffen die Organisatoren erst einmal, dass ihr Mut und Risiko von den Besuchern durch eine ausverkaufte Halle auch belohnt wird.

Unterstützung bekommen sie von den einheimischen Betrieben, die mit ihrer Werbung auf den Eintrittskarten bereits für die ersten Einnahmen gesorgt haben. „Firmen aus der ganzen Region unterstützen uns“, freuen sich der Vorsitzende Steffen Hofheinz und sein Vorstandskollege Jürgen Dinger. Darum Jacky Connection: Die Sternstunde für die Gruppe schlug im April 2000 als einige Jungs einen Stammtisch gründeten, um immer donnerstags zu chillen und dabei ihren geliebten Whisky (Jack Daniels) mit Cola zu schlürfen. Anfangs war die Gruppe mit drei Privatautos unterwegs, bevor sie einen alten Bus erwarben – natürlich schwarz lackiert und mit dem Design des bekannten Whiskys versehen. 2010 musste man sich von dem alternden Bus trennen und beschloss, es muss eine feste Bleibe her. Im alten Schlachthaus fand man diese und richtete es zu einem gemütlichem Vereinsheim her.

Karten im Vorverkauf Die Unadinger Gruppe Jacky Connection lädt zum 6. Benefizkonzert ein. In der Unadinger Bürgerhalle sorgt am Freitag, 12. Oktober, Barock für eine spektakuläre AC/DC Tribute Show. Übernachten wird die Band im Hexenschopf in Löffingen, 12 Zimmer sind dort gebucht. Vor Barock wird eine regionale Band aus Villingen als Aufheizer auftreten. Karten gibt es im Vorkauf unter: www.jackyconnection.de, www.barock-acedc.com sowie bei Ketterer-Rieple in Unadingen und jeden Donnerstag ab 20.30 Uhr im Schlachthaus. Das Konzert beginnt Freitag, 12. Oktober, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. (pb)

