von Thomas Schröter

Mit dem Ausbau ensteht ein weiterer Ringschluss, wie Christof Rösch vom Stadtbauamt erläuterte. Der Gemeinderat gab grünes Licht für dieses Vorhaben. Es umfasst insbesondere die Herstellung von Kreuzungen der Nahwärmeleitungen im Bereich Göschweiler- und Bonndorferstraße.

Die Arbeiten übernimmt zum Preis von rund 94 500 Euro die Baufirma Jung aus Freiburg. Das Unternehmen ist bereits mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Nahwärmenetzes im Gebiet Reichberg beauftragt.

Momentan sind 170 Häuser angeschlossen

Stadtkämmerer Artur Klausmann skizzierte die Eckpunkte der Löffinger Nahwärmeversorgung. Demnach umfasste das Netz zum Jahresende 2018 rund 13 300 Meter, davon entfielen 10 300 Meter auf Wärmeleitungen und 3000 Meter auf Hausanschlüsse. Im vergangenen Jahr konzentrierte sich die Netzerweiterung mit rund 1400 Metern auf das Wohngebiet Reichberg. Angeschlossen an das Nahwärmenetz sind derzeit 170 Gebäude, 16 davon gehören der Stadt. Rund 50 Haushalte verfügen bereits über Anschlüsse, nehmen aber noch keine Nahwärme ab.

Die Versorgung erfolgt aus vier Quellen. Größter Lieferant für das Netz ist die Biogasanlage der Familie Wiggert auf dem Haslachhof. Sie sichert gemeinsam mit dem städtischen Blockheizkraftwerk in der Kesselstraße die Grundversorgung. In den Wintermonaten kommt die Holzhackschnitzelanlage der Stadtwerke Löffingen hinzu. Spitzenbedarf bei der Wärmeabnahme, beispielsweise in extremen Kälteperioden, wird durch die Gaskesselanlage im Gebäude der Realschule ausgeglichen.

Auf einem guten Weg

Seit 2007, als der Startschuss für die Wärmeversorgung aus regenerativen Quellen fiel, bis Jahresende 2018 haben die Stadtwerke Löffingen laut Klausmann für das Nahwärmenetz rund sieben Millionen Euro investiert. Er rechnet für das Jahr 2018 mit einem vorläufigen Gewinn von 42 000 Euro ohne Abzug der Steuern. Damit sei man auf einem guten Weg, die Verluste aus den Vorjahren langsam abzubauen.