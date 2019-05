65,2 Prozent der Bürger gehen in Löffingen zur Europawahl. AfD und FDP können sich leicht verbessern.

Nur teilweise war der Bundestrend bei der Europawahl auch in Löffingen zu spüren. So ist die CDU zwar noch stärkste Partei, verliert allerdings 8,66 Prozentpunkte gegenüber 2014. Umwelt und Klima ist das Metier der Grünen, die auch in Löffingen die