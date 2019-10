von Sivlia Bächle

Einen besonderen musikalischen Höhepunkt erwartet die Gäste am kommenden Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr beim Öschfestkonzert in der Löffinger Festhalle. Rund 300 Musiker aus sieben Musikvereinen werden eine Hommage an die Blasmusik präsentieren und damit nicht nur einen Akzent im Löffinger Jubiläumsjahr setzen, sondern auch das Ende des sechsten Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtivals musikalisch in Szene setzen.

Blosmusik Feschtival: Am 22. September hat das Hochschwarzwälder Blosmusik Feschtival mit dem Sternmarsch in Titisee begonnen. Nach 20 Veranstaltungen, in denen die Blasmusik in ganz unterschiedlichen Arten präsentiert wurde, geht das Feschtival nun am Sonntag mit dem Festkonzert zu Ende. „Es wird eine Hommage an die Blasmusik und wird die stilistische Vielfalt dieser Musik aufzeigen, die Kreativität und das Herzblut, mit denen die 300 Musiker mit dabei sind“, schwärmt der Präsident des Blasmusikverbands, Micha Bächle. „Jedes Jahr gibt es ein Gruppenkonzert, dieses Mal ist die Gruppe Löffinger Ösch an der Reihe, informiert Guido Kaltenbrunn„, der Vizepräsident des Blasmusikverbands. Bewusst habe man Löffingen ausgesucht, da das Baarstädtchen in diesem Jahr seine erste urkundliche Erwähnung vor 1200 Jahren feiert. Bereits im Jahr 2013 habe es schon einmal ein solches Ösch-Festkonzert gegeben und nicht nur in Musikerkreisen erinnert man sich gut an dieses Musikereignis, ergänzt der Öschgebietsvertreter Matthias Ketterer.

Öschfestkonzert: Einen echten Hörgenuss verspricht Verbandsdirigent Gottfried Hummel beim Blick auf das Programm. Für diesen sorgen die Musikvereine aus Göschweiler, Unadingen, Dittishausen, Reiselfingen, Rötenbach, Bachheim und die Stadtmusik Löffingen. „Diese Reihenfolge wurde ausgelost“, informiert Guido Kaltenbrunn, lediglich die Stadtmusik wurde an den Schluss gesetzt, das sie das größte Musikequipment aufbauen muss.

Große Vielfalt in kurzer Zeit: Eine so große Musikvielfalt in so kurzer Zeit zu hören gibt es kaum. Nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Musiker eine Bereicherung, auch in Sachen Kennenlernen und Kommunikation, so Guido Kaltenbrunn. Da entstünden schon wertvolle musikalische Verbindungen. Jede Musikapelle hat 15 Minuten Zeit, sich musikalisch vorzustellen. Unterhaltungsmusik stehe im Vordergrund, keine schwere Kost und doch habe jede Kapelle ihren ureigenen Stil ob volkstümlich, unterhaltsam oder eher konzertant. „Auch alle Polka und Marsch-Freunde kommen auf ihre Kosten“, verspricht Kaltenbrunn.

1200-Jahr-Feier: Mit dem Öschgruppenkonzert kann Löffingen im Jubiläumsjahr auch seine musikalische Stärke und Vielfalt im Rahmen der Veranstaltungen zur 1200-Jahr-Feier zeigen. Blasmusik ist im Löffinger Ösch nicht wegzudenken und hat alle Generationen erobert. Nicht musikalisch, dafür als Caterer, wird sich der Handharmonika-Club zeigen. Mit Getränken und kleinen Snacks werden die Gäste verwöhnt. Die Festhalle wird ab 16 Uhr offen sein, das Konzert findet um 17 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Musikern oder an der Abendkasse.

Blasmusikverband

1925 wurde der Blasmusikverband Hochschwarzwald aus der Taufe gehoben. Ihm gehören 35 Musikvereine an, darunter zwölf Bläserjugenden. Über 2000 Musiker aus den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis gehören dem Blasmusikverband an. Eingeteilt sind diese in die Gebiete Löffinger Ösch, Neustadt-Eisenbach, Titisee-Thurner, Lenzkirch-Schluchsee und Bonndorf.