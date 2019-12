Wenn die Schwarzwaldkrainer auftreten, dann sind die Hallen voll. So war dies auch in Dittishausen, als die Schwarzwaldkrainer zusammen mit dem Musikverein zur Goldenen Oberkrainerweihnacht ins Haus des Gastes einluden.

Oberkrainersound lockt: Es hat schon Tradition, dass die Schwarzwaldkrainer zum Jahresende nach Dittishauen zur Goldenen Oberkrainerweihnacht einladen. So manch einer, wie Oskar Berger aus Tübingen, hat diesen Termin rot im Kalender angestrichen, um mit vielen anderen Fans bei diesem Hörgenuss mit dabei zu sein. Fünf Musiker haben sich zur Aufgabe gemacht, mit Leidenschaft und Können musikalisch ganz ihrem Idol, dem Komponisten und Volksmusiker Slavko Avsenik, nahe zu sein. Schon mehrfach sind sie für ihren typischen Oberkrainersound mit ihrer Besetzung mit Trompete, Klarinette, Akordeon, Gitarre, Bariton und Gesang ausgezeichnet worden. Bei der Goldenen Oberkrainerweihnacht präsentieren die Schwarzwaldkrainer traditionelle Oberkrainerhits und weihnachtliche Musik im Oberkrainersound.

Wenn die Schwarzwaldkrainer spielen, sind die Hallen voll, so auch das Haus des Gastes in Dittishausen. | Bild: Gerold Bächle

Goldene Oberkrainerweihnacht: Ausverkauft war das Haus des Gastes und Fans aus ganz Südbaden und dem benachbarten Ausland genossen den Musikabend offensichtlich. Bandleader Michael Maier und Rolf Riedlinger an der Gitarre, dem Gesangsduo Bettina Luetzelschwab und Ewald Braun, dem Gründer und Trompeter Willi Kammerer aus Döggingen, Reini Kleinburger aus der Schweiz (Bariton, Kontrabass, Posauen-E-Bass) und Gitarrist Micheal Probst aus Wertach servierten Weihnachtslieder im Oberkrainersound. Lieder wie „Winter wonderland“, „White Christmas“ oder auch „Feliz Navidad„ wurden durch die Schwarzwaldkrainer mit dem Oberkrainersound neu interpretiert.

Dittishausen Pläne für ein großes Oberkrainer-Festival in Löffingen Das könnte Sie auch interessieren

Ausgezeichnete Musiker: Es war der Erfinder der Oberkrainermusik, Slavko Avsenik, der für die Schwarzwaldkrainer einen Titel schrieb. Die originalgetreue Wiedergabe brachte der Band zahlreiche Auszeichnungen ein. So im Jahr 2012 die Verleihung des „internationalen Oberkrainerawards“. Ihrem Ruf wurden sie natürlich in Dittishausen mehr als gerecht und boten eine knapp dreistündige Show mit Live-Musik auf hohem musikalischen Niveau. Polka, Walzer oder Balladen bis hin zu Eigenkompositionen wurden gespielt.