Göschweiler – Mafiosi, ein unterdrückter Mann, charmante junge Girls, eine keifende Ehefrau, all dies und noch viel mehr führt nicht zur gewünschte Liebe (Amore) sondern direkt in das Gefängnis. Wenn die Göschweiler Theatergruppe das Stück „Nix amore am Lago Maggiore“ in Szene setzt, kann man erahnen, dass dahinter ein vergnüglicher, heiterer Theaterabend steckt, bei dem es viel zu lachen gibt.

Als sich der Vorhang im voll besetzten Bürgersaal zur Premiere hob, begann ein turbulentes Schauspiel mit grandiosen Laiendarstellern, die nicht nur ihre Schauspieltalente, Mimik und Gestik einsetzten, sondern auch ihre sprachlichen Fähigkeiten. Ruckzuck wurden die erwartungsvollen Gäste in das Familienhotel am Lago Maggiore „gebeamt“, um dort einen unvergesslichen Urlaub zu „genießen“.

Die Gäste wollen Amore

Unter italienischer Sonne wollten die Gäste Amore, zumal Angelo – perfekt von Bastian Bölle gespielt als gut aussehender, sich seiner Wirkung auf Frauen sehr wohl bewusster Mann – Gelegenheiten zu einem Flirt gerne nutzte. Während Mutter und Wirtin Teresa, hier zeigte sich Julia Selb, als geschäftstüchtige Wirtin, für ihren Sohn nur die Worte „Presto und Avanti“ kannte, wandte sich dieser lieber den weiblichen Gästen zu.

Da ist auch noch die attraktive „Femme fatale“ Bärbel zu nennen, charmant von Larissa Hensler in Szene gesetzt, die mit ihren Reizen nicht geizte. Ihre Freundin Hilde legt dagegen keine großen Wert aufs Äußere, zumal ihr Mann ein echter „Pfennigfuchser“ ist. Dies hat sich seine Ehefrau – hier konnte Petra Schonhardt ihre Talente zeigen – schon zu eigen gemacht und bringt selbst das Wasser mit ins Hotel.

Paraderolle für Bernhard Baader

„Der arme Mann“ – hörte man im Publikum raunen. Die Rede war vom stotternden Hans-Jochen, geradezu eine Paraderolle für Bernhard Baader, der unter dem Pantoffel der polternden und dominanten Renate, hier setzte Monika Mayer gekonnt auch ihre Lautstärke ein, stand. Der Versager Hans-Jochen arbeitet im Rathaus Löffingen und möchte so gerne mit seinem Vater Oskar ein Bier statt nur ödes Wasser trinken. Oskar ist ein „Canadian Woodcutter", der zu allen Schandtaten bereit ist, wie Regisseur Gustl Fry am Ende des grandiosen Theaterabends informiert. Wer wäre hier besser geeignet als Reiner Dunkels.

Kanadischer Holzfäller

Als ob dieses Gästepotenzial am Lago Maggiore nicht schon für genug Trouble sorgt, wird das Ganze noch durch die zwielichtige Figur von Juri aus dem Drogenmileu mit seiner Freundin Chantal getoppt. Als Mafia-Boss, Drogendealer und Rambo konnte sich hier Heiko Albert gekonnt in Szene setzen. Eine absolute Schönheit, doch nicht gerade mit viel Hirn gesegnet, ist seine Begleiterin Chantal, die nur ans Shoppen denkt und unbedingt nach „Brazilien“ möchte, wunderbar von Swetlana Bürkle gespielt.

Drogenfahnder ermittelt inkognito

Damit die Gerechtigkeit auch zu ihrem Recht kommt, ist da noch Thomas der Kölsche Jung, der als Polizist und Drogenfahnder inkognito am Lago Maggiore ermittelt. Volker Bölle, Patrick Ketterer und Fabian Mayer waren die Guten und brachten Juri und die „Gras rauchenden“ Gäste hinter Gitter. Nix mit Amore am Lago Maggiore, dafür „gesiebte Luft“ für die Akteure. Die Gäste musste dafür mit Lachsalven, Tränen und roten Händen vom Klatschen zurecht kommen.

Die Wiederholungs-Termine für das unterhaltsame Bühnenspektakel sind am Freitag, 26. April, und Samstag, 27. April, ebenfalls um 20 Uhr im Bürgersaal Göschweiler.