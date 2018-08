Lust auf Göschweiler soll die neue Webcam machen, welche die herrliche Aussicht vom Hochbehälter Hohe Wacht nun weltweit in die Wohnzimmer sendet. Möglich machen dies Sabine und Georg Willmann, welche die Webcam finanzierten.

„Wir wollten zeigen, wie schön unser Hochschwarzwald und unser Göschweiler ist“, erklärten Sabine und Georg Willmann. Heute bedürfe es solcher modernen Medien, denn viele Menschen schauen sich lieber Bilder im Internet an, als ein Prospekt, davon ist auch Ortsvorsteher Manfred Furtwängler überzeugt. Der 360-Grad-Blick vom Hochbehälter Wacht ist auch etwas Besonderes, weit in den Schwarzwald bis zu den Vogesen, über die Wutachschlucht in die Schweiz oder hinüber zur Baar reicht der Blick. Doch nicht nur die Aussicht soll hier präsentiert werden, sondern auch das aktuelle Wetter, was auch die Einheimischen interessieren wird. So kann man sehen, ob der Schwarzwald etwa im Nebel liegt oder im Sonnenschein. Der Panoramablick aus der Kamera, welche acht Meter über dem Gebäude angebracht ist, hat somit also gleich mehrere positive Aspekte zu bieten. Somit berichtet die Webcam aus einer Höhe von 908 Meter über dem Meeresspiegel. Die Stadt, so Bürgermeister Tobias Link, unterstützt das Projekt mit Hilfe des Bauhofs. „Es ist nun die zweite Webcam, die Bilder aus Löffingen (vom Alenberg) hinab in den historischen Stadtkern und nun aus Göschweiler liefert“, freut sich das Stadtoberhaupt. Die Webcam findet man auf der Homepage der Stadt Löffingen, www.loeffingen.de.

Die Webcam ist über dem Wasserbehälter angebracht. Dies nahm Wassermeister Klaus Blatter zum Anlass, die dortige Anlage vorzustellen. So konnte man die ersten Eindrücke der Webcam bewundern, die Moritz Schmiederer aus Spaichingen über den Monitor zeigte. Ende des Monats, so verspricht Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, werde die Webcamp freigeschaltet sein. „Sie ist dann über Löffingen Webcam“ zu finden, freut sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Natürlich freut ihn auch das Engagement der Wahlgöschweiler Willmann. „Wir sind hier sehr glücklich und möchten den einmaligen Zusammenhalt in Göschweiler durch solche Spenden unterstützen“, erklärt Unternehmer Georg Willmann.

Schon länger sendet die Webcam vom Dach der Villa Alenberg – dem Ferienhaus von Michael Messmer. Alle fünf Minuten zeigt der Blick über die Dächer des historischen Stadtkern bis hin zu den Schweizer Alpen.

