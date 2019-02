von hsx 05 SV Göschweiler

Der Sportverein Göschweiler ist schon längst aus den Fußballschuhen herausgewachsen. Heute wird unter beim SVG nicht nur Fußball gespielt, hier sind auch die Wandergruppe, das Kinderturnen, das Radfahren und die Gymnastik zuhause. 350 Mitglieder hat der SV Göschweiler (SVG), ein Verein, der sich vorwiegend im sportlichen Bereich, aber auch im kulturellen Leben von Göschweiler einbringt, wie Ortsvorsteher Manfred Furtwängler bei der Hauptversammlung unterstrich.

Swetlana Bürkle belegte dies in ihrem Bericht. Von der Teilnahme am Bunten Abend, über die Altpapiersammlungen bis hin zur traditionellen Sonnwendfeier und die Teilnahme am Städtlefest reicht das Engagement. Letzteres freut Kassier Matthias Wiehl, denn die große Jugendarbeit muss finanziert werden.