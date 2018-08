"Musizieren – genießen – helfen“, so hatte die Bläserjugend Göschweiler ihr Benefizkonzert anlässlich ihres zehnten Geburtstages gestaltet. Dirigent Jens Heringshausen hatte mit der 25-köpfigen Bläserjugend ein wunderbares Konzert in der Herz-Jesu-Kirche geboten. Den musikalischen i-Punkt setzte dabei der Göschweiler Marimbaphon-Künstler und Elektronik-Komponist Tobias Wehrle. Wunderbar ergänzt wurde das Konzert mit dem Saxophon-Solo von Carla Albert. Die zahlreichen Gäste würdigten diesen prägnanten und vielfältigen Klangteppich mit einer ordentlichen Spenderlaune.

Nun wurde das Sparschweinchen geschlachtet und stolze 1000 Euro zur Rehaklinik Katharinenhöhe nach Schönwald gebracht. Dabei konnten die Göschweiler Musiker einen Einblick in die Arbeit beim Rundgang durch die Rehaklinik bekommen, zudem sie die Verwaltungsleiterin Ilona Mahamoud eingeladen hatte. Mit der Spende aus Göschweiler wird die Außenanlage des Kindergartens mit neuen Spielgeräten hergerichtet. Spiel und Spaß ist in Schönwald sehr wichtig, da die Kinder und ihre Familien eine schwere Zeit hinter sich haben. In der vierwöchigen Rehazeit sollen sich die Familien erholen und wieder zueinander finden.

„Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem Konzert einen Teil dazu beitragen konnten, den dortigen Familien eine Freude zu bereiten“, so Hanna Albert, die Vorsitzende der Bläserjugend. Die Verbindung zu dieser Einrichtung stellte die Schriftführerin der Bläserjugend, Nadine Dresel, her. Sie hatte dort während ihrer Ausbildung als Kinderkrankenschwester erlebt, wie wichtig es ist, die kleinen Patienten und ihre Angehörigen zu unterstützen.

