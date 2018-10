Den Blick über den Tellerrand hinaus fordert nicht nur das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sondern auch der Weltladen und die Stadt Löffingen, die sich wieder den Kriterien als Fairtrade Stadt stellt. So laden die Verantwortlichen zu zwei entwicklungspolitischen Filmen mit anschließendem Filmgespräch ein.

Bereits am Freitag, 26. Oktober, wird um 18 Uhr im Krone Theater in Neustadt der Film "Das grüne Gold" gezeigt. Der 90-minütige Dokumentarfilm beschreibt den Landraub am Beispiel Äthiopiens. Obwohl Äthiopien von Nahrungsmittelhilfen abhängig ist, verpachtet die Regierung Millionen Hektar an ausländische Investoren. Während die Regierung damit die Kasse durch Exporteinnahmen füllen möchte, leidet die Bevölkerung an Hunger. Das Filmbeispiel ist zwar auf Äthiopien gestützt, doch weltweit gibt es einen massiven kommerziellen Ansturm auf Ackerland. Kritische Journalisten müssen das Land verlassen, da sie oft mit dem Tod bedroht werden, wenn sie diese Thematik öffentlich machen. Im Anschluss an den Film wird Filmregisseur Joakim Demmer zum Gespräch einladen.

Am Mittwoch, 14. November, wird der Film von Sue Williams "Death by Design – die dunkle Seite der IT-Industrie" um 20 Uhr ebenfalls im Krone Theater gezeigt. Der Film wirft einen Blick hinter die scheinbar saubere Kulisse der Elektronikindustrie. Viele Menschen sind Konsumenten von Smartphones, Tablets und Laptops. Pausenlose Unterhaltung und sofortige Informationen haben auch ihre Kehrseite. Weltweit ermittelt Filmemacherin Sue Williams die Schattenseite der Elektronikindustrie und enthüllt, wie sogar die kleinsten elektronischen Geräte tödliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Arbeiter aus China und dem Silikon Valley zahlen laut Williams mit ihrer Gesundheit für den rasant wachsenden Markt an neuesten Technologien. Umweltzerstörungen und Gesundheitstragödien können verändert werden, wenn sich auch das Denken des Konsumenten ändert.

"Nicht ständig Neues kaufen, sondern Nachhaltigkeit und Verantwortung sind angesagt", erklärt dazu Irmela Herrenbrück vom Weltladen Löffingen. Nach der Filmvorführung wird Bildungsreferent und ehemaliger Entwicklungshelfer Tom Ferraz Nagl zum Austausch einladen.

