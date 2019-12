Das erste Jahr als Führungstrio beim Landfrauenverein Göschweiler haben Sonja Ketterer, Monika Mayer und Silvia Albert gut gemeistert. „Die neue Form als Dreigestirn einen so aktiven und engagierten Verein zu leiten, hat sich bewährt“, unterstrich Sonja Ketterer bei der Jahreshauptversammlung. Der Höhepunkt war – wie schon in den vergangenen Jahren – das Landfrauenfrühstück, das in der Zwischenzeit keinerlei Werbung mehr bedarf. Man habe die Besucherzahl wieder übertroffen, freute sich das Vorstands-Trio. „Im kommenden Jahr“, so Monika Mayer, „soll das Frühstück eine Änderung erfahren“. „Was genau, ist noch nicht spruchreif, aber es wird auf jeden Fall gut“, sagte Silvia Albert.

Die Landfrauen haben ein großes Programm, um für jede Altersstufe im Verein etwas bieten zu können. Viele Aktionen hätte man auch mit den Landfrauenvereinen aus dem Ösch durchgeführt. Auch die Exkursionen waren vielfältig, von der Weiler Kapelle zum Lindenberg, dazu der Besuch einer Schnapsbrennerei oder auch der Stopp auf dem Geflügelhof. Spannend zu früher Stunde war die Exkursion mit Förster Jonas Schlenker ins Wiesholz (Göschweiler Wald). Gut angenommen worden sei auch der Kinoabend. Derzeit hat der Landfrauenverein 45 Mitglieder.

„Die Landfrauen sind die Seele des Orts und tragen zur Lebendigkeit unseres Göschweilers mit bei“, dankte Bastian Bölle im Namen der Ortsverwaltung. Dem konnten sich die örtlichen Vereine nur anschließen. Edeltraud Hofacker stellte das neue Jahresprogramm des Bezirks vor und lud zur Bezirkswanderung nach Dittishausen ein.

Die Göschweiler Landfrauen haben schon einen gut gefüllt Kalender. Ein Vortrag mit Anja Kuttruff-Bäurer „Wir sollten nicht sauer (übersäuert) durchs Leben gehen“, ist am 15. Januar geplant, Ohrkerzenwohlfühlbehandlung steht am 4. März an, im Mai besucht man die Wendelinuskapelle in Schwärzenbach, dazu sind eine Stadtführung und der Besuch des Bienenlehrpfads angesagt. Darüber hinaus bringen sich die Landfrauen auch in der Dorfgemeinschaft mit ihren Aktivitäten ein, an der Fastnacht und bei der Bewirtung des Göschweiler Ostertheaters.