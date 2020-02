von Thomas Schröter

Die Kanalisation im Bereich Schwimmbadstraße/Wiesenweg in Dittishausen wird modernisiert. Das Projekt wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Für den ersten Bauabschnitt, der sich auf den Wiesenweg konzentriert, hat der Gemeinderat jetzt die Erd-, Kanalisations-, Wasserleitungs-, Kabelverlegungs- und Straßenbauarbeiten vergeben. Mit den Arbeiten wurde die Firma Staller aus Grafenhausen betraut. Das Unternehmen war mit einem Angebotspreis von rund 697 800 Euro brutto günstigste Bieterin im Ausschreibungsverfahren. Für diese Kanalisationsarbeiten erhält die Stadt über die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft des Landes Baden-Württemberg eine Förderung von 77,4 Prozent, die Gesamtfördersumme beläuft sich auf 651 700 Euro.

Der derzeitige Kanal im Wiesenweg verlaufe teilweise noch über Privatgrundstücke, erläuterte Marco Bürer vom Ingenieurbüro Riede. Er soll verlegt und ein Trennsystem zwischen Abwasser und Oberflächenwasser gebaut werden. Das Oberflächenwasser werde, so Bürer weiter, in ein bestehendes Versickerungsbecken auf Höhe des Schwimmbads Dittishausen geleitet. Ob die Kapazität dieses Beckens ausreichend groß ist, um das zukünftig anfallende Oberflächenwasser aufzunehmen, oder erweitert werden muss, werde derzeit noch geprüft.

Im Zuschussantrag und –bescheid enthalten ist, wie Stadtbaumeister Udo Brugger erläuterte, auch die Sanierung des bestehenden Mischwasserkanals auf der westlichen Seite der Gebäude des Wiesenwegs. Diese Kanäle sollen über einen Inliner saniert werden. Das mache eine separate Ausschreibung erforderlich, da Inlinerarbeiten nur durch entsprechend spezialisierte Kanalsanierungsfirmen ausgeführt werden.

In einem zweiten Bauabschnitt soll dann im kommenden Jahr die Sanierung der Schwimmbadstraße in Angriff genommen und bei dieser Gelegenheit auch die dortige Gehwegsituation neu geregelt werden.

Für die Anlieger und den Ortschaftsrat Dittishausen findet am Mittwoch, 12. Februar, eine Infoveranstaltung statt, in deren Verlauf die Teilnehmer Informationen zu den geplanten Maßnahmen und zum Bauablauf bekommen. Detailfragen zu eventuellen Arbeiten auf Privatgrundstücken, beispielsweise zur Erneuerung oder Umlegung von privaten Hausanschlüssen, klärt die Stadtverwaltung mit den Anliegern in Einzelgesprächen vor Ort.