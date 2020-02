Es war der 6. Februar 1949, als im Unadinger Postloch ein Bus auf dem Weg zum Feldberg mit Skifahrern aus Radolfzell und Konstanz im berüchtigten Postloch verunglückte. 22 Menschen kamen ums Leben, keiner der 65 Insassen blieb unverletzt. Laut dem Unfallbericht verlor der Fahrer des vollbesetzten Postomnibusses die Kontrolle über sein Gefährt und durchbrach vor der Posthausbrücke das Brückengeländer. Mehre Meter ging es die steile Böschung in die Gauchach hinunter.

Am 6. Februar 1950 stellte die Stadt Radolfzell ein Gedenkstein auf, der an das schwere Unglück erinnern sollte. Zu diesem Anlass kam der damalige badische Staatspräsident Leo Wohleb. Die Unadinger Gemeinde sorgte immer wieder für Blumenschmuck, zumal Hugo Ketterer Zeitzeuge dieses Unglücks war. Mit 19 Jahren gehörte er zu den Unadinger und Dögginger Bürgern, welche den Verunglückten zur Hilfe eilten. Das Busunglück, als Ursache wurde das Versagen der Bremsen ausgemacht, führte dazu, dass das DRK Döggingen-Unadingen gegründet wurde. Erst mit der Kreisreform 1977 wurden aus dem gemeinsamen Rot Kreuz-Verein zwei unterschiedliche Ortsvereine. „Dieser Unfall hat die Menschen im Bus und auch die Helfer geprägt“, sagt Alt-Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach, der sich ebenfalls wie seine Vorgänger um den Blumenschmuck kümmerte.

Als im Jahr 2018 die Verbindungsstraße, die auch als Umleitung für die B 31 dient, zwischen Unadingen und Döggingen saniert und eine neue Posthausbrücke gebaut wurde, musste auch der Gedenkstein weichen. Dieser wurde vom Löffinger Steinmetzunternehmen Höcklin abgebaut, eingelagert, gereinigt und die Schrift neu aufgelegt.

Nun wird es am Freitag, 7. Februar, um 14.30 Uhr eine Gedenkfeier geben. Hier wird der Gedenkstein am neuen Platz eingeweiht werden, der sich in unmittelbarer Nähe des Unglücks befindet. Seit zwei Jahren steht Elmar Fehrenbach mit der Stadt Radolfzell in Verbindung. Gemeinsam sei auch der neue Platz ausgesucht worden. Die Stadt Radolfzell übernehme die Kosten.

Um 14 Uhr wird Vikar Jan Lipinski das Denkmal „Busunglück Posthaus“ einweihen. Zugesagt haben eine Abordnung der Stadt Radolfzell, Bürgermeister Tobias Link aus Löffingen und sein Kollege aus Bräunlingen, Micha Bächle, die Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher aus Döggingen und seine Kollegin Kathrin Kramer aus Unadingen und falls möglich auch Zeitzeugen.