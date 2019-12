Bis dahin soll auch eine Chronik erstellt werden. Nicht nur reine Zahlen, sondern die Chronik soll mit alten Dokumenten und Fotos die lebendige Vereinsgeschichte wiedergeben. „Vielleicht schlummern auf dem einen oder anderen Dachboden noch ein paar Fundstücke, die wir bei unserem Jubiläum zeigen könnten“, so der Appell des Vorsitzenden Benjamin Gaudig mit dem Vorstandsteam.

Gesucht werden auch kuriose Geschichten

Alle alten Dokumente und Fotos werden eingescannt und dann dem Besitzer wieder zurückgegeben. Interessant sind auch die Vereinsgeschichten neben dem grünen Rasen, Anekdoten etwa die, wie der kleine FCL dem damals großen FC Freiburg die Ablösesumme für den ersten Löffinger Fußballprofi und heutiger Mediziner Peter Karvoniaris abgeluchst hat. Oder wie Geschäftsführer Bruno Laule Gerold Bächle aus Villingen vom SC Schwenningen (Schwarzwald Bodenseeliga) ins Baarstädtchen verpflichtete.

Seit der Gründung im Jahre 1920 prägen den FCL die Begriffe Fußball, Kameradschaft und Tradition, Werte die auch bei der Jugend gelten. Die Jugendarbeit wird schon immer als Fundament für ein funktionierendes Gesamtkonstrukt angesehen. So wurde 1987 im Jugendbereich die Spielgemeinschaft gegründet, die das Ösch miteinander verbindet. „Wer für die Farben rot-weiß spielt der muss auch Teamgeist und Fairness kennen“, so Jugendleiter Michael Wetterer. Schon vor der Gründung des FCL wurde in Löffingen Fußball gespielt, allerdings noch an der Burg, der heutigen Jungviehweide. Erst 1924 wurde die Haslach-Höhe als Spielstätte genutzt. Heute ist daraus der Sportpark Haslach entstanden mit einer modernen Sportanlage. Dahinter stecken großes Engagement und sehr viel Arbeitszeit der Mitglieder, welche Stück für Stück diese moderne Sportstätte geschaffen haben. Passend dazu der sportliche Erfolg, so ist die 1. Mannschaft in der Landesliga angesiedelt.

Wer alte Dokumente, Fotos oder Informationen zur Vereinsgeschichte beitragen kann sollte sich baldmöglichste bei der FCL-Vorstandschaft oder per Mail 100jahr@fc-loeffingen.de melden.