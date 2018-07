von Helmut Rosenstiel

Mit dem Eröffnungsspiel der B-Jugend SG Löffingen – SG Brigachtal startet am Samstag, 28. Juli, 13.30 Uhr, das Festwochenende des Sportvereins Unadingen, der sein 70-jähriges Bestehen feiert. Ab 15.30 Uhr folgt das Aktiven-Turnier mit dem SV Unadingen und den Teams SV Friedenweiler, TUS Rötenbach, SV Eisenbach, FC Löffingen 2, SV Mundelfingen, SV Eisenbach 2 und SV Göschweiler. Nach dem Finale um 20 Uhr steigt in der Tennishalle die Party mit der Band Tschägädies. Am Festsonntag wird um 9 Uhr auf dem Sportplatz ein Familiengottesdienst gefeiert, der Festakt zum 70-jährigen Jubiläum des Vereins und der Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Unadingen schließen sich an. Ab 11.30 Uhr rollt bereits wieder der Ball zum Spiel der E-Jugend. Höhepunkt wird um 14 Uhr das Bubble-Soccer-Turnier mit kleinen Highlights. Am Montag um 15 Uhr beginnt mit Kaffee und Kuchen der Kinder- und Seniorenmittag, der im weiteren Verlauf weitgehend der Jugend vorbehalten bleibt.

Eine Kinderolympiade und Kinderschminken sowie Tanzauftritte von Dance-Heores und anderen Gruppierungen bereichern den Nachmittag, hinzu kommen Auftritte der Jugendfeuerwehr und der Jungmusik des Musikvereins Unadingen. Nach dem Handwerkerhock schließen Musik und Unterhaltung mit den Ba(a)rhocker das Festwochenende ab.

Die Tage über gibt es das Rahmenprogramm, unter anderem mit Bierkasten stapeln, Hüpfburg, Karussell und Torwandschießen, an allen Tagen freier Eintritt und Barbetrieb.

