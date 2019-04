von Thomas Schröter

Dem langjährigen Vorsitzenden des FC Löffingen, Klaus Auer, wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine besondere Ehre zuteil. Er wurde von Bürgermeister Tobias Link im Namen der Stadt Löffingen für sein ehrenamtliches Engagement als "verdienter Bürger" ausgezeichnet.

Klaus Auer habe, so Bürgermeister Link, aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes für den einheimischen Fußballverein die Sportlandschaft in Löffingen maßgeblich geprägt. Er stehe stellvertretend für viele Einwohner Löffingens, die sich ehrenamtlich in die Arbeit von Vereinen einbringen, beispielsweise im sportlichen oder kulturellen Bereich.

Das ehrenamtliche Engagement in Vereinen und anderweitigen Organisationen wie der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz sei, betonte Link, in Löffingen ganz besonders ausgeprägt und trage nachhaltig zum hohen Lebenswert bei, den die Stadt biete.

Hansjörg Löffler, der phasenweise ebenfalls zum Vorstandsteam des Löffinger Fußballvereins zählte, ließ in seiner Laudatio aus Vereinsperspektive Klaus Auers Stationen als Spieler, Trainer und Vorstand des FC Löffingen Revue passieren. Als Fußballer sei Auer seinem FC Löffingen bereits in jungen Jahren eng verbunden gewesen.

Meriten habe er sich auch als Trainer verdient, zunächst in den Jahren von 1975 bis 1978 als Trainer der B-Jugend, dann – nach einer längeren Unterbrechung seiner Übungsleiterlaufbahn – in den Jahren von 2011 bis 2013 als Trainer der C-Jugend. In diese Zeit falle auch das mittlerweile fest schon legendenumwobene, in der heimischen Fußballszene so genannte "Endspiel" gegen den SV Unadingen, merkte Löffler an. Auch als Trainer beziehungsweise Co-Trainer der Damenmannschaft des FC Löffingen habe Klaus Auer Akzente gesetzt.

Besonders prägend sei die Zeit gewesen, in der Auer dem Vorstand angehörte, von 1995 bis 1998 zunächst als Beisitzer, dann, bis 2018, als Vorsitzender. In diese Vorstandsära seien zahlreiche Meilensteine für den FC Löffingen gefallen, darunter die "Bolzer-Bälle", der Bau des neuen Clubhauses und des Kunstrasenplatzes, ein Gastspiel des damaligen deutschen Meisters VfB Stuttgart sowie der Aufstieg des FC Löffingens in die Landesliga.

"Klaus Auer hat unheimlich viel Zeit für den FC Löffingen investiert, er hat die Finanzen zusammengehalten und hatte ein erfolgreiches Händchen bei der Trainerwahl, um nur einige seiner Verdienste zu nennen", betonte Löffler.

Mit Blick auf das 2020 anstehende 100-jährige Vereinsjubiläum hoffe er, so Löffler weiter, dass der langjährige Vorsitzende auch "im Funktionärsruhestand" dem FC Löffingen mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Klaus Auer selbst rückte bei seinen Dankesworten nicht seine Person in den Vordergrund, sondern betonte den Mannschaftsgeist, der die Vorstandsarbeit beim FC Löffingen gekennzeichnet habe. Er dankte der Stadtverwaltung, dem Bürgermeister und dem Gemeinderat für die vielfältige Unterstützung, die die Löffinger Vereinswelt durch die Stadt erfahre.

Weder Bürgermeister Tobias Link, noch Hansjörg Löffler sowie der Geehrte selbst vergaßen, ein herzliches Dankeschön an Klaus Auers Frau Denise zu entrichten. Sie habe ihrem Mann den Rücken freigehalten, häufig auf ihn verzichten müssen und so manches Mal, wie Klaus Auer anmerkte, die Funktion eines "Blitzableiters" übernommen.