von Helmut Rosenstiel

Unadingen (os) Mit insgesamt 39 Jungen und Mädchen vom Vorschulalter bis zur fünften Klasse, war der traditionelle Erste-Hilfe-Tag des Unadinger DRK-Ortsvereins erneut der Sommerferien-Renner schlechthin. Gestaltet wird dieser von Ausbilderin Sonja Wenzinger, unterstützt von Claudia Kramer, Christa Maier und Michelle Götte. Im Verlauf des Kurses wird den Kindern vor allem vermittelt, wie man sich in Notfällen verhält, um in Unfallsituationen nicht in Panik zu geraten. So sind im theoretischen Teil allererste Maßnahmen wie beispielsweise abschirmen, anfassen und ansprechen gefragt, wobei manche Kursteilnehmer prompt die richtige Antwort kennen.

Ein weiterer, sehr wichtiger Schwerpunkt war das richtige Anlegen von Verbänden an verschiedenen Körperteilen, die entsprechende Seitenlage sowie das Absichern von Verletzten und was der Rettungsleitstelle alles mitgeteilt werden sollte. Ergänzend wurden für die älteren Jahrgänge ein Wiederbelebungsversuch und die Handhabung eines Defibrillators demonstriert. Der Nachwuchs arbeitete engagiert und zeigte sich begeistert von dem, was ihnen gezeigt wurde. Das wichtigste: Auf was muss man in Notfällen achten und wie setzt man einen Notruf richtig ab.

Bestens versorgt werden die Kursteilnehmer von Mitgliedern des DRK-Ortsverbandes. Für dieses Sommerferienangebot unter dem Motto "Erste-Hilfe-Tag für Kinder" wurde der Ortsverein in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet. Verliehen wird dieser Preis für beispielhaftes ehrenamtliches Engagement alljährlich von der DRK-Stiftung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein