Die Bilanz nach den Feiertagen ist für die Löffinger Tourist-Information und den Verkehrsverein Dittishausen durchweg positiv. So waren in Löffingen und auch in Dittishausen fast alle Zimmer und Ferienwohnungen ausgebucht, wie Jana Wehrle von der Tourist-Info Löffingen und Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein Dittishausen berichteten.

Viele Dauergäste

Es kommen nicht nur „neue Gäste“ sondern auch viele Dauergäste. Geboten wurde über die Feiertage in der Gesamtstadt einiges. Löffingen selbst beendete das Jubiläumsjahr – 1200 Jahre Löffingen – mit einem großen Sektempfang vor dem Rathaus. Zahlreiche Einheimische und Touristen kamen. um gemeinsam das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüßen.

In Dittishausen waren die Touristen von den beiden Musikveranstaltungen „Die Krainer-Weihnacht“ und der Jahresabschluss durch die „Doubletown Bigband“ Villingen-Schwenningen fasziniert. An beiden Tagen war das „Haus des Gastes„ voll. Dazu lockten in Göschweiler und Reiselfingen das Weihnachtskonzert.

Volles Haus hieß es auch beim Neujahrskonzert der Stadtmusik, die damit auch ihren 300. Geburtstag einläutete. Am gestrigen Dreikönigstag lud der Musikverein Unadingen zum Dreikönigskonzert ein. Aufgrund eines Todesfall musste dagegen das Weihnachtstheater in Bachheim abgesagt werden.

„In Dittishausen„, so Jessica Scherzinger, die sich zum Jahrsende in den Mutterschutzurlaub zurück gezogen hat, „waren die Unterkünfte teilweise schon seit einem Jahr ausgebucht.“ Die meisten Urlauber kamen aus Deutschland, als Paar oder als Familie. Auch Gäste aus Holland, England und Frankreich konnte der Verkehrsverein begrüßen. Die meisten Gäste blieben zwischen sieben und 14 Tagen. In Anspruch genommen wurde gerne das renovierte Hallenbad. Bedauerlicherweise konnte dagegen der Skilift nicht in Betrieb genommen werden, da Frau Holle es einfach nicht schneien lassen wollte. Somit fielen dann auch die Kinderskikurse aus.