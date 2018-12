von Rainer Bombardi

Am Abend des Stephanstags bot das Weihnachtskonzert der TrachtenkapelleGöschweiler zweieinhalb Stunden kurzweilige Unterhaltung, die sich in unterschiedlichen Stilrichtungen der Blasmusik ausdrückte.

Zum Auftakt des Weihnachtskonzertes erklang Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude". Die Bläserjugend hatte auf der Bühne Platz genommen und brachte in einem Arrangement von Alfred Bösendorfer das als europäische Hymne bekannte Werk in seiner vollen Ausdrucksstärke zur Geltung.

Dirigent Jens Heringshausen wählte für das Konzert zum Abschluss des zehnten Geburtsjahres der Bläserjugend in der Folge ein Programm, das mit dem Evergreen "Over the Rainbow", dem einstigen Sommerhit "Despacito" und Billy Joel`s Epos "Leningrad" drei Stücke aus der Welt des Pop, die aus drei unterschiedlichen Jahrzehnten stammen und sich in ihrer Rhythmik unterscheiden.

Lange anhaltender Applaus war der Lohn für den Auftritt der Jugendabteilung.

Etwa die Hälfte von ihr war beim Auftritt der Trachtenkapelle erneut gefordert, was sich sichtbar auf den Altersdurchschnitt der relativ jungen Kapelle auswirkt. Die Mischung aus Erfahrung, Ehrgeiz und jugendlichem Elan ermöglichte Dirigent Martin Sedlak die Chance ein vielfältiges Programm aufzustellen, bei dem alle Besucher im ausverkauften Bürgersaal auf ihre Kosten kamen. Dramatisch eröffnete die Kapelle mit dem Thema zur Filmmusik von "Games of thrones" ihr Konzert.

Doch wer den umtriebigen Dirigenten kennt, dem ist bekannt, dass sein Herz für die originäre Blasmusik schlägt. In vollem Elan erklang der Konzertmarsch "Egerländer Blut", dem eine Holzgeschichte als beschwingten Solopolka für Flöte und Klarinetten folgte.

In den Genuss konzertanter Unterhaltung in epischer Breite kam das Publikum während der "Free World Fantasy", bevor Fabian Mayer mit einem Solo am Flügelhorn den ersten Teil beendete.

Auf anspruchsvollem Niveau animierte der Montana-Konzertmarsch, von einer heilen Bergwelt zu träumen. Der Sonntagsstimmenwalzer erklang wie ein friedlicher Auftakt zu einem Rockmedley, das unter dem Titel "Hey Tonight" bekannte Ohrwürmer aus den 1970-er Jahren vereinte.

Der Udo Jürgens Klassiker "Was ich dir sagen will" forderte die komplette Konzentration von den Musikern, darunter Ewald Mayer, der auf der Posaune und dem Tenorhorn solistisch den Hit bereicherte.

Sedlak wählte für das Folgeprogramm noch einige Stücke aus der Welt der böhmisch-mährischen Blasmusik. In den lautstark geforderten Zugaben flogen der "Böhmischen Liebe" die "Böhmischen Herzen" zu.

Erstmals übernahmen Maya Bölle, Lea Mayer und Paulina Spindler die Moderation.

Vorsitzender Matthias Ketterer dankte Dirigent Martin Sedlak, Vizedirigent und Blasmusik-Urgestein Franz Gromann für ihnen unermüdlichen Einsatz zum Wohl der GöschweilerBlasmusik. Der Auflösung der Schätzfrage zu Beginn des Konzertes kam Ortsvorsteher Manfred Furtwängler am Nächsten. Die gewonnene Speckschwarte beabsichtigt er bei nächster Gelegenheit in geselliger Runde mit den Musikern zu teilen.