Löffingen vor 1 Stunde

Fliegerbombe bei Bauarbeiten am Löffinger Bahnhof entdeckt: Anwohner werden evakuiert

In Löffingen ist am Freitagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind in Löffingen eingetroffen.