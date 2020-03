Derzeit ist die Abteilungswehr Löffingen mit 69 Aktiven, darunter eine Frau, zehn Personen in der Altersmannschaft und einer intakten und engagierten Jugendarbeit gut aufgestellt.

Löffingen Löffingen hat die erste Kinderfeuerwehr im Hochschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Doch der Blick in die Zukunft bringe Sorgenfalten, so Christian Heizmann. Deshalb sieht er eine der größten Herausforderungen der Zukunft, den Personalstand zu halten oder gar zu steigern. Die Menschen seien nicht mehr bereit, sich ehrenamtlich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, außerdem sei der Feuerwehrdienst sehr zeitintensiv und erfordere ständige Weiterbildungen und Unterweisungen, aber auch steigende Einsätze. Die derzeitigen Tageseinsätze könnten noch befriedigend bewältigt werden, so übereinstimmend Gesamtkommandant Bernd Schwörer und Abteilungskommandant Christian Heizmann. Hierzu bedarf es aber verständnisvoller Arbeitgeber.

Löffingen Die Anforderungen an die Löffinger Feuerwehr steigen Das könnte Sie auch interessieren

Im Notfall schnelle und konkrete Hilfe leisten zu können, bedarf zu einem einer guten Aus- und Fortbildung mit entsprechend moderner Ausrüstung, aber auch gegenseitiges Vertrauen. Letzteres – die Kameradschaft – kommt in Löffingen nicht zu kurz. Aktionen wie die Bewirtung bei der SWR-Elchparty brachten ein Plus in die Kasse, bei der Beteiligung der Aktion Dosentage steht die Feuerwehr für ihr soziales Engagement, was sich auch im kulturell-kirchlichen Bereich in der Gesamtstadt zeigt. Einen großen Part nehmen auch die Lehrgänge und Ausbildungen ein, gut angekommen ist der Pilot-Lehrgang „Retten aus Höhen und Tiefen, Absturzsicherung“.

Viele Fehlalarme im Flüchtlingsheim

Aufgrund der Einwohnerzahl und der vielen Einsätze forderte Gotthard Benitz einen hauptamtlichen Gerätewart einzustellen. Derzeit wird dieser Part durch die drei Wehrmänner Florian Isele (federführend), Robin Selb und Marvin Knöpfle ausgefüllt. Für den Atemschutz sind seit vielen Jahren Konrad Isele mit seinen Helfern Max Burger und Wolfgang Egy verantwortlich. Als Florianswirt bringt sich Daniel Schwendemann (unterstützt durch Katharina Winterhalder) ein, für die Kleiderkammer und als Hausmeister ist Tobias Nägele zuständig.

19 Fehlalarme, davon zahlreiche aus dem Flüchltingsheim aufgrund angebranntem Essen, ist schon mehr als bedenklich, zumal die Feuerwehr immer in Löschzugstärke ausrückt.