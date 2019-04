von sk

Zunächst wurden zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, an der Rückseite der Festhalle zwei Fensterscheiben mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei in diesem Fall nicht vor. Am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, sah dann ein Mann mehrere Jugendliche vor der Grundschule stehen. Nachdem diese den Zeugen erblickt hatten, rannten sie weg. Der Zeuge entdeckte, dass die Lampen im Eingangsbereich demoliert worden waren, es liegt ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro vor. Die sieben Jugendlichen, die sich aus dem Staub gemacht haben, sind bislang nicht tatverdächtig und sollen sich beim Polizeiposten Löffingen (Telefon 0 76 54/80 60 60) melden, da sie eventuell Angaben zu den Beschädigungen machen können.