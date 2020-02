Für eine Kirchengemeinde ist es schon etwas Besonderes, wenn ein neuer Pfarrer in sein Amt eingeführt wird. Am Sonntagabend stand in Löffingen dieser nicht alltäglich Akt der Investitur von Pfarrer Johannes Kienzler als Leiter der Pfarrei Löffingen Heilig Kreuz an, der gleichzeitig zum Dekan für das Dekanat Neustadt ernannt wurde.

Vesper-Gottesdienst: Beeindruckend war der Vesper-Gottesdienst. Der Einzug der vielen Ministranten der gesamten Pfarrei mit Generalvikar Axel Mehlmann, Vikar Jan Lipinski und dem neuen Pfarrer Johannes Kienzler in das volle Gotteshaus unterstrich die Bedeutung dieses Kirchenakts. Nicht nur der gesamte Pfarrgemeinderat und die vielen Gruppierungen in der lebendigen Löffinger Kirchengemeinde waren gekommen, auch die Vertreter des Dekanats, der evangelischen Kirche und Bürgermeister Tobias Link mit dem gesamten Stadtrat. Der Wunsch des neuen Pfarrers war der gemeinsame Auftritt der Kirchenchöre. Rund 60 Sänger aus Löffingen, Bachheim und Unadingen beeindruckten durch ihre gewaltige Stimmkraft, die sich im Gotteshaus wiederspiegelte, aber auch durch zarte sakrale Töne. Für diesen besonderen Anlass hatte Neal Banerjee, Komponist, Sänger und Chorleiter, den Psalm 130 vertont, der beim Vesper-Gottesdienst vom Kirchenchor Löffingen uraufgeführt wurde. Begleitet wurden die Sänger vom Bezirkskantor Johannes Götz.

Ein geerdeter Theologe: Mission, Innovation und Tradition seien die Pfosten für die Lebendigkeit einer Kirche, im Spannungsfeld der ausgewogenen Balance. Johannes Kienzler sei ein geerdeter Theologe, der nah bei den Menschen sei, unterstrich Generalvikar Axel Mehlmann. Die Freude am Evangelium sei ihm wichtig, und diese Freude ließen ihn die großen Herausforderungen in der Kirche meistern. Mit großem Applaus wurde der Dekan und der Leiter der Löffinger Pfarrei von den Kirchenbesuchern begrüßt.

Herzliches Willkommen: Pfarrgemeinderatsvorsitzender Arno Gärtner erinnerte sich an seinen Amtsantritt vor Jahrzehnten beim damaligen Pfarrer Weickardt. „Löffingen hat ein raues Klima und genauso sind die Menschen“, so hatte damals der Stadtpfarrer den jungen Lehrer begrüßt. Heute sei in Löffingen schon lange der Klimawandel eingetreten. „Lassen sie sich auf uns ein und wir auf sie“, lautete der Wunsch von Arno Gärtner an den neuen Pfarrer. Klemens Armbruster und Stefan Eschbach vom Dekanat hatten als Gastgeschenk Wanderkarten mit dabei, damit der neue Dekan Kienzler sein Dekanat auch erwandern könne. Von der evangelischen Kirchengemeinde überbrachte Dekan Rainer Heimburger die guten Wünsche. „Dekan sein ist ganz okay“, sagte er und gemeinsam auf dem ökumenischen Weg wolle man weitergehen. „Wer fühlen will, muss hören“, diesen vielversprechenden Slogan hatte Bürgermeister Tobias Link für den neuen Pfarrer ausgewählt. Die Kirche habe große Herausforderungen zu bewältigen, aber die Gesellschaft bräuchte auch dringend Orte der Begegnung, welche die Kirche biete. Damit sich der Pfarrer in Löffingen wohl fühlt, hatte Link einen ganz Korb voll Löffinger Köstlichkeiten mit dabei, aber auch ein Heft über die nicht so guten Zeiten, als Pfarrer Andris von der NSDAP verfolgt wurde.

Johannes Kienzler: Der neue Löffinger Pfarrer wurde 1967 in Freiburg geboren. Am 19. Mai 1996 wurde er von Erzbischof Oskar Saier zum Priester geweiht. Es folgten die Vikarsjahre in Ettenheim und Sigmaringen. Seit 2001 war Johannes Kienzler Pfarrer der Pfarrei in der Seelsorgeeinheit Freiburg-Ost. Seit November 2014 zusätzlich stellvertretender Dekan des Dekanats Freiburg.