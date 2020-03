Der Musikverein Bachheim ist ein Verein, der auf sich aufmerksam macht. Zum einen sicherlich durch seine musikalischen Auftritten mit einer anspruchsvollen Mischung zwischen konzertanter und unterhaltsamer Musikliteratur, ferner durch die Kontinuität (als Beispiel sei hier Dirigent Ralf Thoma genannt, der seit 13 Jahren den Taktstock schwingt), drittens durch die Integration der Jugendlichen und nicht zuletzt durch die Verbundenheit der Musiker mit ihrem Heimatort.

„Ihr bereichert unsere Kultur“

Von den 371 Einwohnern gehören 54 Aktive und sechs Ehrenmitglieder dem Musikverein Bachheim an, mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren. „Ihr bereichert unsere Kultur und tragt den Namen von Bachheim bei Konzerten über die Heimatgrenzen hinaus“, würdigte Ortsvorsteherin Petra Kramer.

So gehört der Musikverein zur Ortsgemeinschaft wie auch die Vereinsvertreter betonten. Mit 34 Auftritten, mit den Höhepunkten des Doppelkonzerts mit dem Musikverein Unadingen, dem Gruppenkonzert in Löffingen und dem Konzert in Buchenberg, sei das Jahr sehr intensiv gewesen, sagte die stellvertretende Vorsitzende Marlene Kurfürst. Schriftführer Christian Laufer hatte allerdings noch weitaus mehr zu berichten, etwa von den zahlreichen Arbeitseinsätzen oder den kameradschaftlichen Veranstaltungen.

Plus in der Kasse

Ein Plus in der Kasse konnte Lisa Kindler der Versammlung vorlegen, obwohl für Uniformen 2370 Euro, für Noten 718 Euro oder für die Jugendausbildung 1000 Euro ausgegeben wurden. „Musikalisch war es sehr gut, kameradschaftlich top, doch bei den Proben muss ich den Zeigefinger heben“, erklärte Dirigent Ralf Thoma. Um das musikalische Niveau zu halten und das Repertoire zu erweitern, seien regelmäßige Proben nötig. 39 Proben seien hier nicht zu viel. Thoma dankte den beiden Jugendausbildern Miriam Greuter und Lukas Kramer.

Ehrungen: Es sei wichtig Jugendliche zu integrieren und dies ist in Bachheim gelungen, so Marlene Kurfürst anstelle des erkrankten Dominic Reichhart. So konnte sie und Ralf Thoma Jenny Blümel, Kim und Philippp Kuttruff sowie Lukas Kramer für ihre zehn-jährige Musikerkarriere auszeichnen.

Neuwahlen: Trotz der schriftlichen Wahlen gaben die Musiker ihrem Vorstandsteam ein klares Votum, was ebenfalls die Harmonie zeigt. So wurden Dominic Reichhart einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender, Christian Laufer als Schriftführer (beide sind seit 2012 auf ihren Posten) und die beiden Jugendbeisitzer Lukas Kramer und Pascal Siebler in ihren Ämtern bestätigt.