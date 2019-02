von sk

Am Dienstag hat ein Gauner bei der Löffingerin angerufen und ihr mitgeteilt, dass sie bei einem Gewinnspiel der Firma Edeka einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Sie solle 38 000 Euro erhalten. Sie müsse zunächst nichts unternehmen, ein Sicherheitsunternehmen würde alles Weitere mit ihr absprechen. Am folgenden Tag, am Mittwoch, meldete sich wie angekündigt der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und wollte die weitere Vorgehensweise mit ihr absprechen. Zunächst sollte die Löffinger Gewinnerin eine kleine Notariatsgebühr von 500 Euro entrichten. "Die nun folgende Reaktion der Angerufenen war genau die Richtige. Sie beendete ohne weiteren Kommentar das Telefongespräch. Ein Schaden ist dadurch nicht entstanden", informierte ein Polizeisprecher. Wer einen Anruf über angebliche Gewinne erhält und aufgefordert wird, Gebühren oder einfach zunächst Geldbeträge zu überweisen, sollte das Gespräch sofort beenden. "Werden weitere Anrufe oder Absprachen angekündigt, rufen Sie jederzeit beim Revier Titisee-Neustadt unter der Nummer 07651/933 60 an", rät der Polizeisprecher. Das Revier ist 24 Stunden besetzt.