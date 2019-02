Die Baarstadt Löffingen ist eine alte Fastnachtshochburg. Tradition und Brauchtum werden im Baarstädtchen aktiv gelebt. Doch die Menschen wollen auch wissen, was hinter dieser fünften Jahreszeit steht. Wie groß das Interesse an der Löffinger Fasnet ist, zeigt ein Vortrag, den der Löffinger Fasnetexperte Matthias Wider anbot: Über einhundert Gäste kamen in die Tourist-Information, wo zweimal zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. Matthias Wider, Kulturbeauftragter der Laternenbrüder und Kulturhistoriker, nahm die über einhundert Gäste mit auf eine Reise durch die Fastnacht, untermauert mit Bildmaterial aus dem Löffinger Fastnachtsarchiv.

Zwei Mal nachtstuhlen muss Löffingens Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, um den über 100 Besuchern im Saal der Tourist-Information beim Fastnachtsvortrag von Matthias Wider (Mitte, stehend) einen Platz anbieten zu können.

Die Deutung: Seit Jahrzehnten befasst sich die kulturwissenschaftliche Forschung mit der Fastnacht und deren Deutung. Die Faszination der Fastnacht sei unumstritten, so Wider, doch lasse sich keine klare Referenz dieser Mischung aus Ausgelassenheit und Lebensfreude ausmachen. Während die Winteraustreibung nicht mehr Bestand habe, seien heute vor allem die theologischen Deutungen und die weitaus weniger verfolgte Gegenwelt-Theorie in den Mittelpunkt der Forscher gerückt. "Für den theologischen Deutungsansatz spricht die gesamte Brauchpraxis, Termine, Häser, Handlungen und Rituale", sagte Wider. Somit wäre Fastnacht ein Spiegel von Religion, Glaubensvorstellung und heiliger Schrift, dies sei die derzeit gängige Deutung. Nicht außer Acht lassen sollte man die Fastnacht als Gegenwelt, als Opposition des politischen, religiösen, ökonomischen und sozialen Alltags. "Aus reich wird arm, aus oben wird unten, aus Frau wird Mann und umgekehrt", so Wider. Egal welche Deutung die Fastnacht hat, "solange die Spannung des Lebens bleibt, so lange wird es auch das Bedürfnis nach Fastnacht geben", davon ist Matthias Wider überzeugt.

Seit Jahrzehnten befasst sich die kulturwissenschaftliche Forschung mit der Fastnacht und deren Deutung. Die Faszination der Fastnacht sei unumstritten, so Wider, doch lasse sich keine klare Referenz dieser Mischung aus Ausgelassenheit und Lebensfreude ausmachen. Während die Winteraustreibung nicht mehr Bestand habe, seien heute vor allem die theologischen Deutungen und die weitaus weniger verfolgte Gegenwelt-Theorie in den Mittelpunkt der Forscher gerückt. "Für den theologischen Deutungsansatz spricht die gesamte Brauchpraxis, Termine, Häser, Handlungen und Rituale", sagte Wider. Somit wäre Fastnacht ein Spiegel von Religion, Glaubensvorstellung und heiliger Schrift, dies sei die derzeit gängige Deutung. Nicht außer Acht lassen sollte man die Fastnacht als Gegenwelt, als Opposition des politischen, religiösen, ökonomischen und sozialen Alltags. "Aus reich wird arm, aus oben wird unten, aus Frau wird Mann und umgekehrt", so Wider. Egal welche Deutung die Fastnacht hat, "solange die Spannung des Lebens bleibt, so lange wird es auch das Bedürfnis nach Fastnacht geben", davon ist Matthias Wider überzeugt. Bedeutung der Zahlen: Die Zahlen sieben und elf haben eine besondere Bedeutung, was Wider anhand der Löffinger Fastnacht belegte. So gehörten dem Narrenrat – dem Zentralorgan der Löffinger Fastnacht – zwischen 1889 und 1925 sieben Laternenbrüder an, seit 1970 sind es elf. Interpretationsfähig sind beide Zahlen, weil sie "närrisch aufgeladen sind und sich auch theologisch deuten lassen". Die Sieben ist eine der wichtigsten Zahlen im religiösen Kontext, sie steht für die sieben Tugenden wie Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen und Fleiß. Aber auch für die sieben Laster oder Sünden, Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. "Die Fastnacht entscheidet sich mit der Sieben für die Sünde". Die Zahl Elf ist laut Wider eine theologisch begründete Narrenzahl. Sie ist die Zahl der Anmaßung und des Hochmuts, denn sie überschreitet die religiöse Zahl zehn (die zehn Gebote), erreicht aber nicht die religiös-positive Zahl zwölf (zwölf Apostel), "schwebt also zwischen den Heiligen".

Die Zahlen sieben und elf haben eine besondere Bedeutung, was Wider anhand der Löffinger Fastnacht belegte. So gehörten dem Narrenrat – dem Zentralorgan der Löffinger Fastnacht – zwischen 1889 und 1925 sieben Laternenbrüder an, seit 1970 sind es elf. Interpretationsfähig sind beide Zahlen, weil sie "närrisch aufgeladen sind und sich auch theologisch deuten lassen". Die Sieben ist eine der wichtigsten Zahlen im religiösen Kontext, sie steht für die sieben Tugenden wie Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Mäßigung, Wohlwollen und Fleiß. Aber auch für die sieben Laster oder Sünden, Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. "Die Fastnacht entscheidet sich mit der Sieben für die Sünde". Die Zahl Elf ist laut Wider eine theologisch begründete Narrenzahl. Sie ist die Zahl der Anmaßung und des Hochmuts, denn sie überschreitet die religiöse Zahl zehn (die zehn Gebote), erreicht aber nicht die religiös-positive Zahl zwölf (zwölf Apostel), "schwebt also zwischen den Heiligen". Entmachtung der Bürgermeister: Die Entmachtung der politischen Obrigkeit durch den Narrenrat kann als gegenweltlich gedeutet werden. Im Spiegelbild wird aus dem Narrenvater der Bürgermeister, aus dem Gemeinderat der Narrenrat. Die Handlung am Schmotzige Dunschdig mit der Übergabe des Rathausschlüssels und der Aufstellung des Narrenbaums "als Wahrzeichen einer neuen Zeit" sprechen für sich. "Jeder weiß, die kleine närrische Revolution, welcher die alten Eliten zum Opfer gefallen sind, ist zumindest bis zum Aschermittwoch unumkehrbar", erklärte der Kulturbeauftragte.

Löffingen Jede Menge Wissenswertes zu Löffingen in zwei Vorträgen Das könnte Sie auch interessieren

Fastnachtsmotto: Die Verbindung zur Politik und den herrschenden Zeitumständen zeigt sich in den Fastnachtsmottos der Stadt, die immer wieder aktuelle Themen glossieren.

Zur Person Matthias Wider, 50-jähriger Geschichtslehrer, Fachleiter am Seminar und zeitweilig auch als Lehrbeauftragter an der PH Freiburg tätig, ist seit Kindesbeinen mit der Fastnacht eng verbunden. Seit 1999 ist er Mitglied im Narrenverein, damals bei der Narrenpolizei, seit 2004 im Narrenrat und seit 2009 Kulturbeauftragter der Laternenbrüder. Im Januar 2018 wurde er in den Kulturellen Beirat der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte und zugleich ins Präsidium gewählt. Matthias Wider hat die Löffinger Fastnachtskultur bereichert, so mit dem Fastnachtsschauspiel, aber auch der Entmachtung der Schulleiter. Jährlich besucht er die Löffinger Schulen, um den Kindern und Jugendlichen die Tradition und Kultur der Fastnacht nahezubringen. (pb)