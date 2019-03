Ein Liederabend mit knackigen und frisch aufpolierten internationalen Songs von Barbara Streisand über Marlene Dietrich und Celine Dior bis hin zu Queen serviert am kommenden Freitag, 5. April, im Löffinger KuTipp Eugenia Hagen. Mit ihrer ausgebildeten und farbenreichen Stimme sowie ihren bekannten Unterhaltungsqualitäten rockt die Frau jede Veranstaltung.

Ihre stilistische Vielfalt zeigt Eugena Hagen in frech-lustigen Schlagern der 20er-Jahre, in nachdenklichen Chansons, in pulsierenden Rocknummern bis hin zu dramatischen Pop-Balladen. Dabei kann die Sängerin, die sich selbst am Klavier begleitet, ihre strotzenden Emotionen und elektrisierende Bühnenpräsenz zum Ausdruck bringen. Gespickt ist der Liederabend mit lockeren Anmoderationen, in der die kraftvolle Ein-Frau-Band das Publikum mit einbezieht. "Es ist ein Gute-Laune-Booster für den Frühling", so informiert Eugenia Hagen, die gesanglich in jedem Genre Zuhause ist. Thematisch stehe zwar vordergründlich der Frühling, aber es ginge um mehr, um Neuanfang, den Glauben an das Gute, das Realisieren von Träumen und vor allem aber um schiere Lebensfreude und das intensive Genießen des Momentes.

Die Grand Dame des Entertainments, Rockröhre, Souldiva, Blues-Lady und Chansonette möchte mit ihrem "Spring Fever" Frühlingsgefühle wecken. Die 48-jährige Realschullehrerin vermag es Jeden mitzureißen und so verspricht der KuTipp am kommenden Freitag 5. April, um 20 Uhr in der Tourist-Info wieder ein echter Knaller zu werden.

Tickest für diesen Musikgenuss gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Löffingen unter Telefon 0 76 54/8 02 72 oder info@loeffingen.de, bei allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald, unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Am Freitag, 17. Mai, sind Konstantin Schmidt und Carsten Dittrich mit ihrem Programm "Geben Sie Acht" auf der Löffinger KuTipp-Bühne zu sehen.