Die Löffinger Fasnet ist legendär, zumal sie auch die eine oder andere Besonderheit aufweist. Eine davon ist die Sonderstellung der Zwanziger. Es gibt nur zwei oder drei Gemeinden, die in ihrer Fasnachtshistorie Zwanziger haben, allerdings sind diese mit den Löffinger 20-ern nicht zu vergleichen. „Es ist eine Ehre, ein Löffinger 20-er zu sein“, so Patrick Ketterer aus Göschweiler. Eine Aussage, die alle Zwanziger nur zustimmen können. Mit der Eingemeindung in den 70er-Jahren haben sich die 20-er auf die Gesamtstadt ausgedehnt – was auch als Zeichen der Verbindung zwischen Politik und Brauchtum zu sehen ist.

Gleich nach der Narrenversammlung werden die neuen Zwanziger (Jahrgang 2000) vom Zwanziger-Vater Christian Isele unter seine Fittiche genommen. In der Zunftstube wurden sie auf ihre so wichtige Aufgabe vorbereitet, aber auch auf ihre Verpflichtungen hingewiesen. Bei den großen Narrentreffen sind die 20-er beim Fässlewagen anzutreffen. Ihre Hauptaufgabe liegt in Löffingen selbst, wobei der Schmotzige Dunschdig ihr Tag ist. Davor wird die Narrenzeitung verkauft oder der Narrenbeitrag eingezogen. Erstmals werden sie auch beim Narrenschauspiel mit dabei sein, sich am Öschabend präsentieren und natürlich auch sonst präsent sein.

Die 20-er sind schon von Weitem zu erkennen. Sie tragen den blauen Fuhrmannskittel mit der Zwanziger-Beschriftung, dazu haben sie sich eine rote Latzhose, rote Ringelsocken und ein rotes Halstuch besorgt. Auch einheitliche T-Shirts haben sie sich machen lassen. Nur am Fasnachtsmontagsumzug werden sie sich dem Motto anpassen und sich in ihrem großen Wagen als Jim Knopf präsentieren. Viele Stunden Arbeit, Geld und auch Herzblut stecken am Ende im großen Fasnetswagen, den vor allem die handwerklich geschickten Jungs ausstaffieren, die jungen Damen sind für die Feinarbeit wie das Bemalen zuständig.

Der Schmotzige Dunschdig beginnt sehr früh mit dem Fällen des Narrenbaums, der geschmückt und mit der großen 20-er Tafel versehen wird. Auf dem Latscharieplatz haben die 20-er die Aufgabe, den Narrenbaum zu stellen, Unterstützung bekommen sie hier von Uli Schelb, Axel Fehrenbach, Konrad Kuster und Martin Rappenegger. Der Höhepunkt wird die Vereidigung auf die Laterne und damit die Aufnahme in den Verein der Laternenbrüder sein.

Einige Zitate machen den Stellenwert der 20-er klar: „Ein 20-er zu sein, ist Kult“, sagt Patrick Ketterer. Calvin Braun nennt es eine „Auszeichnung“, bei den 20-ern dabei sein zu dürfen und gemeinsam Spaß zu haben. Für Sarah Höcklin aus Löffingen steht die Tradition ganz oben, die unbedingt gepflegt werden sollte. Für ihre Kollegin Selina Frei aus Göschweiler sind die 20-er eine „ganz tolle Gruppe“.