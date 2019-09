Wenn die acht jungen Frauen im Alter zwischen 13 und 23 Jahren am Barren, Schwebebalken, Sprung oder am Boden ihre durchtrainierten Körper und ihre Grazie zeigen oder bei Showauftritten mit atemberaubenden Elementen punkten, dann steckt dahinter sehr viel Talent, aber noch viel mehr Training und vor allem Leidenschaft fürs Turnen.

Zusammenhalt ist wichtig

Während ihrer Freundinnen oft mal „chillen“ oder ausgehen, heißt es für die TBL-Frauen drei Mal pro Woche Training, um bei den Wettkämpfen fit zu sein. Ein weiterer Erfolgspfeiler der Gemeinschaft, ist die Freundschaft der Turnerinnen. Bei ihnen zähle das Team, erklären die jungen Frauen übereinstimmend.

Löffingen Vom Segelflieger bis zum Trainingsroboter: Das wird alles beim Tag des Sports geboten Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Wettkämpfen in der vergangene Runde fehlten den TBL-Mädels lediglich 0,6 Punkte auf den dritten Treppchenplatz. Zwar rückten sie in die Relegation zum Aufstieg in die Landesliga nach, doch erwartungsgemäß konnten sie den Sprung nach oben nicht ganz schaffen „Unser Ziel war, Erfahrungen zu sammeln“, sagt Markus Zepf, der zusammen mit Klaus Ruf die Gruppe trainiert.

Trainier Klaus Ruf und sein Kollege Markus Zepf bieten den Turnerinnen ein abwechslungsreiches und gut durchdachtes Trainingsprogramm. | Bild: Gerold Bächle

Im Showbereich „Stuhl-Gang next Generation“ zeigen sie dafür umso mehr, was in ihnen steckt. Bei der Gala der Besten im Rahmen des Turnfestes entdeckte ein Scout für das „Blume Festival“ auf Gran Canaria die Löffinger Mädels und lud diese spontan auf die Insel ein. Auch hier begeisterten sie das Publikum, sodass die nächste Einladung nicht lange auf sich warten ließ.

Das sind die Gesichter hinter dem Erfolg

Seit acht Jahren gehört die 16-jährige Berufsschülerin Celine Ruf dem Kader an. Sie liebt vor allem die Bodenübungen und den Sprung und ließ sich auch von einem Bänderriss nicht von ihrem Hobby abhalten. 15 Jahre alt ist Marie Köpfler, die ebenfalls die Berufsschule in Donaueschingen besucht. Auch sie hat vor acht Jahren begonnen und ist vor allem auf dem Balken ein Ass.

Löffingen Welche beachtliche Jahresbilanz der Turnerbund Löffingen zieht Das könnte Sie auch interessieren

Die Jüngste im Bunde ist mit 13 Jahren Carmen Zepf, die das Gymnasium in Neustadt besucht. Ihr Lieblingsgerät ist der Barren. Auch sie möchte in die Landesliga und versucht durch hartes Training immer wieder, sich bei den Elementen zu verbessern.

Vor sechs Jahren ist die 16-jährige Realschülerin Olga Haak beim Turnerbund eingestiegen. Neben dem Turnen hält sie sich noch mit Volleyball fit. Eine Knieverletzung steckte sie relativ gut weg, „hier zeigt sich, wie wichtig Fitness ist“, so die ehrgeizige Turnerin.

Dass Training richtig Spaß macht, beweisen die sieben Löffinger Turnmädels. | Bild: Gerold Bächle

Aus Bonndorf kommt die 21-jährige Anna Ketterer, die sich gerade im Studium zur Sicherheitsingenieurin befindet und zugleich sehr gerne reitet. Sie liebt das Bodenturnen, hat aber vor dem Barren Respekt. Auch sie ist in der Vergangenheit nicht von Verletzungen verschont geblieben.

Auch beim Reiten erfolgreich

Mit 23 Jahren ist Janine Ketterer die Älteste in der Runde. Sie ist nicht nur turnerisch begabt, sondern belegt zugleich im Reining (Westernreiten) den ersten Platz der Weltrangliste. Ihr Studium zur Pferde-Therapeutin hat sie in Kanada absolviert.

Die 18-jährige Yara Mürb besucht das Wirtschaftsgymnasium in Neustadt. Seit elf Jahren ist sie im Verein aktiv, zunächst im Rahmen des Kinderturnens. Ihre Favoriten sind der Barren und Sprung. Mürb möchte später als Lehrerin arbeiten. Der 16-jährigen Ellen Zepf, Schülerin am Wirtschafts-Gymnasium, liegt das Sprunggerät am meisten. Auch sie sieht im Turnen den Ausgleich zum Alltag. Die Beweglichkeit und Fitness bringe viele Vorteile, so Zepf.